【職場故事】個人有功　榮耀卻歸整個團隊？　明蝕後其實有着數…

在職場打滾過幾年的朋友都會知道，功高蓋主絕對是職場大忌，但其實更加積極的方法是「把榮耀歸於團隊」，為什麼呢？今天半宅職薯想和大家分享一個放長線釣大魚的故事，希望為大家帶來一點啟發。

自己付出很多，直接取回屬於自己的功勞不是很應該嗎？但在一些主管眼裏，的確還有更好的做法。（GettyImages/視覺中國）

話說在一家中小企裏面有小薯A和小薯B，兩人都在同一位主管之下工作，兩者表現也相當不錯，偶有佳作。但是兩人的胸懷卻有天淵之別。

每當小薯A做出成績，獲得大老闆讚賞的時候，他都會心想：「今次又係我表現自己，贏個好印象嘅機會啦。自己付出咗咁多，梗係唔可以放過呢個機會啦！」所以每次他都只會對大老闆說：「多謝老闆嘅讚賞」、「我下次會繼續努力㗎啦！」，完全沒有提及自己的主管和團隊。

反觀小薯B，他的想法卻不一樣。他認為：「不怕官，只怕管。操我嘅生死存亡嘅其實係我嘅主管，無論我平時做得幾好都好，只要我嘅主管喺大老闆面前講我一句壞話，我就乜都玩完。相反，如果我嘅主管肯喺大老闆面前講我幾句好話，我就一定可以扶搖直上。」

所以每次獲得大老闆讚賞的時候，他都會一再重覆地說：「都係其他同事有幫手先做得到嘅啫」、「都係靠主管平時教我嘢」等說話，總之，就是把功勞歸於自己主管的領導才能，所屬團隊的鼎力支持。

手下盡皆精英當然好，但在老細眼中，奉行個人主義的團隊不一定是最好的團隊。（GettyImages/視覺中國）

容下別人的氣量

結果在一段日子之後，小薯B被主管推薦成為一個小小的supervisor，亦獲得大老闆的同意。

原來大老闆的想法是這樣的：其實大老闆也知道普通一個小薯的能力有限，所以在一間公司裏面，個人主義是行不通的，必需要透過團隊合作才能成就大事。小薯A每次都把功勞自己獨攬，他日即使晉升成爲supervisor甚至主管，也只會個人獨攬功勞，成為下屬眼中的人渣，影響團隊士氣。

相反，小薯B無時無刻把功勞歸於主管及團隊，不但顯示出對上司的尊重，更加顯示出很強的團隊精神，贏取同事支持之餘，更有能力凝聚整個團隊的力量向目標進發，是作為上司的理想人選，因此獲得晉升。

結語

想成為上司，不是單單要求自己能夠做得多好，更加需要知道如何令其他同事做得更加好，發揮團隊的潛能，這樣才最符合大老闆和主管的心意。

看到這裡一定會有讀者問：「每一位主管都是這樣想的嗎？」當然，也有一些心胸狹窄的主管借下屬的功勞踩着下屬上位，但這畢竟只是少數，因為講求團隊合作的大老闆也不希望有這種損害士氣的主管。

半宅職薯

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