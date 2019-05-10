【政府工】康文署聘合約行政助理　月薪23k　大學畢業即可申請

康樂及文化事務署（康文署）現公開招聘合約行政助理一職，月薪逾23k，而且申請人只需持大學學歷，且中、英文能力達標便合乎申請資格，這對仍未決定事業發展方向或有意尋找事業過渡期的打工仔來說可能是個值得考慮的選擇。

政府工「N仔」職位雖然不是公務員合約，但人工比私人市場同類職位高。（Getty/VCG）

打工仔初入職場或已有一、兩年經驗，卻還未找到事業方向？這時候如果能夠入職政府工的「N仔」職位，未嘗不是好事，人工較私人市場高之餘，還能享受Work Life Balance，或可趁機沉澱、進修及探索事業方向。

入職條件

以入門職位來說，康文署是次聘的行政助理的薪酬頗高，但入職門檻卻相對低。申請人只需持有大學學位、於DSE或會考中、英文科考獲第3級或以上及熟悉一般電腦運用，即合乎資格申請。另，申請人如果在行政／管理或人力資源管理工作方面具備一年或以上經驗，將獲優先考慮。

工作內容

根據公務員事務局網站，行政助理一職的職責描述只有簡潔的一句：提供各類型的行政支援，包括人力資源管理、一般行政支援、財政資源管理、項目／系統規劃與發展，以及為會議提供秘書支援服務。某方面來說，也是要「一腳踢」。

康文署行政助理招聘要求（按圖了解）：

康文署行政助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 3 + 2

獲聘人士可享有《僱傭條例》規定給予而又適用的休息日、法定假日﹙或代替假日﹚、年假、產假／侍產假和疾病津貼。同時，如入職者圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發相等於底薪總額的15%的約滿酬金。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪23,415元。此職位的截止申請日期是5月23日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。如果利用網上申請，必須於截止申請日期後的一星期內把履歷寄至康樂及文化事務署總部的聘用組。

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