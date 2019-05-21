【男女平等】MeToo運動礙女性事業發展？調查：6成男高層不欲合作

去年直捲全球的#MeToo運動揭露出職場與很多地方性別不公的狀況，亦令大眾更關注有關女性權益與性別不公的議題。 理想一點的看，時代正朝着性別平等的方向走，但事實上，MeToo運動在職場亦產生了一種反效果：男士變得過份避忌。

高達60％的男性經理表示當與女士一同參與與工作有關的活動時，都會感到不舒服。﹙劇集《我們與惡的距離》截圖﹚

在關注女權狀況組織LeanIn.org與調查公司SurveyMonkey早前聯合進行的一項調查中，發現高達60％的受訪男性經理表示，當他們與女士一同參與與工作有關的活動時都會感到不舒服，這些活動包括指導工作、一起工作、獨處及出席與工作有關的飯局等。

雖說男女的權利理應平等，但在不少企業的管理層仍以男士佔多數時，若他們不想與女員工合作或指導她們，那女士的職業生涯豈不是毫無發揮機會？

減少接觸 造成薪酬差距

LeanIn的調查還有令人更震驚的統計數據：

1. 喜歡與年輕男同事見面的資深男員工，比喜歡與年輕女同事見面的高約12倍； 2. 願男同事出席社交晚宴的資深男員工，比願與女同事出席的多6倍； 3. 選擇與男同事一同外出工幹的深資男員工，比願與女同事同行的多出9倍。

就着上述情況，女士因經常不被安排出席重要會議、公幹及應酬，結果導致男女雙方的薪酬差距變得更明顯。

資深男員工喜歡與年輕男同事會面多過與年輕女同事約12倍﹙ 電影《追婚日記》劇照﹚

抗拒合作主動：避免誤會

近年愈來愈多女性可於企業中擔當要職，但若然要情況繼續進步，便得先了解男性為何會對女同事感避忌。以下是五個導致男士抱持這種態度的原因。

5個令男士感避忌的原因（按圖了解）：

1.【害怕被指性騷擾】有些男士感避忌，並不是因為害怕被早期MeToo事件般被踢爆有不當行為，而是希望即使從沒有犯過，也不想日後有任何機會被誤會或被指控。避免單獨與女同事食飯及出席工作活動，就是最安全的做法。﹙VCG﹚

尋找性騷擾與性別分裂的平衡點

性別分裂並不是什麼新鮮事。在#MeToo運動之前，紐約時報已有研究表明，22％的男性不願與女性單獨共處，只是MeToo運動似乎使情況變得更差。在是次調查中，部份受訪男士表示與男同事共事可以避免#Metoo風波，只是，就算將女士排除在工作活動以外時，其實她們遭受性騷擾的機會卻沒因此減少，如LeanIn另一研究發現，24％的女性認為工作中的遭受性騷擾的機會正在增加，57％的受訪女性亦表示，在工作中經歷過某種形式的性騷擾。

多國女性受#MeToo運動啟發，勇敢「企出來」發聲。當中包括向來忌諱談性、懼怕威權和講究面子的亞洲國家和地區，例如韓國、印度、中國和香港等。﹙VCG﹚

其實，因性別不同而隔離女同事開會、合作及應酬的機會，這不是另一種歧視嗎？避得到MeToo問題，卻未能解決性別不公的狀況，這其實只把事情推回原點。要認真解決這問題，令男女在職場上以能力為先，不再受性別限制，企業、打工仔與社會必須小心處理男女在工作中保持適當的界限，因為只有釐清這條界線，才能助女性獲得在職場獲得應有的待遇。

﹙資料來源：forbes﹚

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