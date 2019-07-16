【公務員】土地註冊處聘二級主任　月薪22k　DSE五科第3級可申請

土地註冊處現正招聘二級土地註冊主任，此職位勝在薪酬理想，而且入職要求不算高，申請人毋須大學學位，只要DSE五科考獲第3級即可申請，如成功獲聘，入職起薪點為22K，最高更可達月薪53K！

二級土地註冊主任負責部門的一般、行政及督導職務，包括審核土地文件及辦理土地文件的註冊工作、管理及監控查冊程序和設施等等。（資料圖片/發展局圖片）

工作內容

作為二級土地註冊主任，入職者主要負責執行土地註冊處的一般、行政及督導職務，包括審核土地文件及辦理土地文件的註冊工作、管理及監控查冊程序和設施、備存土地紀錄、向政府部門提供業權報告、處理業主立案法團的註冊申請、提供客戶服務、管理有關資訊科技系統，以及協助籌劃、制訂和推行各項有關計劃。

入職條件

此職位的賣點是入職門檻較低。申請人只要在DSE五（包括中、英文）科考獲第3級或以上成績，又或者在AL兩科高級程度科目考獲E級或以上及於CE另外三科（包括中、英文）考獲第3級/C級或以上，便符合了入職的學歷和語文能力要求。最後，申請人必須能說和寫流行的中、英文。

土地註冊處二級土地註冊主任招聘詳情（按圖了解）：

土地註冊處二級土地註冊主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入門起薪點22,865元，最高可達53,195元。此外，入職者可享有有薪假期、醫療和牙科診療等福利；適當情況下更可獲得房屋資助。

此職位的截止申請日期是7月26日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者需要於截止申請日期後的一星期內把證書和修業成績表副本及證明副本送達香土地註冊處人力資源組，信封面和文件副本需註明網上申請編號。

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