【職場技巧】智能方法減輕打字壓力？　即學3大便捷手機輸入法

在講求快捷、效率、直接的職場上，可以打少幾粒字既是打工仔的信念，又是實際需要。而手機輸入法設有不少功能，能夠讓用家「打少幾粒字」。話不多說，以下就是3個技巧，讓打工仔打少啲字，提升打字速度。

打少啲字對打工仔來說，特別是要經常打字的職位，吸引力極大！（Oleg Magni/ Unsplash）

在抱持「唔使急，最緊要快」哲學的打工仔眼中，「提高生產力」這字眼偶爾有點兒虛無飄渺，而打字打得快卻是實實在在又容易做到的。電話打少幾粒字看似微不足道，但積少成多，每句都打少幾隻字，一般就敲少幾十隻，一篇文稿下來就敲少幾百隻，變相打字快了，節省了時間，間接提高效率。要提高電腦和手機的打字效率需要不同技巧，今次先介紹如何在智能手機上打少幾粒字的3個方法。

一‧使用語音輸入功能

各位打工仔都知道說話快過打字，都懂得使用手機輸入法的語音轉換文字功能。Android和iPhone都設有此功能，相信大家都懂得具體用法，便不再詳述了。惟有辨識準確度上要注意一點， iPhone用家都知道Siri有點智障耳聾，廣東話不太流利，總有幾隻字聽不明白，說話速度快起來也聽不懂，中英文夾雜的用語聽不明，有時轉換的速度會頗慢。因此，iPhone內置輸入法的語音轉換文字功能亦連帶地受到影響。相比之下，Google出品的Gboard輸入法的體驗較好。大家可自行選擇。

二‧使用Text Replacement

總有一些特定字詞是打工仔經常要輸入的，例如電郵、電話、人名、行話、Hi/Bye/Thanks、emoji等等。IPhone內置了「Text Replacement」功能，能夠為特定字句設置Shortcut Word，Shortcut Word可以是任何字母和符合組合，輸入後便會彈出相關的字句。例如懶得輸入整個電郵，可以設定「@g」代替。留意一點，最好用不會經常連在一起的字母、符號作Shortcut。

三‧使用滑動輸入

滑動輸入又名為手勢輸入。比起打字，手指滑兩、三下豈不更快？手勢輸入的好處是手指不用離開屏幕，一氣呵成滑出所有字母，快捷、靈活、方便，與Text Replacement合用，可以節省很多時間。然而，iPhone用家需要等待一段時間才能於內置輸入法使用此功能，因為支援此功能的iOS 13仍未正式推出呢。用家必須下載Gboard、SwiftKey等App來暫時解渴。而Android用家早幾年已能享受此功能了。

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