【Office教學】Ctrl無限妙用！　14個快捷鍵提升Excel、Word效率

使用鍵盤快捷鍵（Short-cut key）代替滑鼠操作可以節省時間，而Ctrl這個按鍵更是最常用到的組合按鍵之一，利用它與其他按鍵，可組成大量常用的組合快捷鍵。 除了眾所周知的Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V之外，還有很多Ctrl+組合。有些是Microsoft Excel和Word都能使用，有些卻只有Word才能獨享。

滑鼠很方便很直觀，但正因如此，它是初學者的工具，打工仔想提升Microsoft Office的使用效率，就要學會進階的鍵盤快捷鍵組合。（Getty/VCG）

Word和Excel同屬於Microsoft Office家族，有些快捷鍵自然能夠通用，Ctrl鍵起碼有十多個快捷鍵組合是兩者通用的。除了最常見的Ctrl+A（全選）、Ctrl+C（複製）、Ctrl+V（貼上）、Ctrl+X（剪下）之外，以下還有六個Ctrl快捷鍵組合均是Word和Excel都能使用的基本操作，學會後能夠大幅提高效率。

適用於Word及Excel的「Ctrl快捷鍵」

1.【Ctrl+F】這應該是不少人都懂得的快捷鍵，功能是「搜尋文字」。只要按下就會彈出搜尋功能，輸入特定文字快速找到它的所在位置。Word和Excel會彈出不同的搜尋介面，但功能一樣。（Word截圖）

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以上是Word和Excel均共通的Ctrl組合快捷鍵操作。另一方面，有些Ctrl快捷鍵是Word獨享的，Excel無法使用。它們一樣可以提升文字輸入效率。

只適用於Word的「Ctrl快捷鍵」

1.【Alt+Ctrl+C】輸入版權符號。有時用家需要輸入版權符號，往往都要Google一番，浪費了不少時間，其實只要輸入Alt+Ctrl+C三個按鍵，一個©就會乖乖彈出。（網上圖片）

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