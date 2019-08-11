【職場熱話】單身女貴族想搵咩人拍拖？　配對公司：錢排得好後

單身女貴族，特別是年收入過百萬的職場女性，社會不乏聲音認為她們太高要求以致很難有拍拖的機會。這不免令人八卦：其實有錢女性對於拍拖對象有甚麼要求呢？

一般女性都希望拍拖對象具責任感、上進心，有錢女性的擇偶條件會有所不同嗎？（Freestocks/Unsplash）

單身女貴族在擇偶方面又有甚麼要求呢？和一般女性有甚麼不同？美國商業媒體《Business Insider》便請為精英階層服務的當地配對公司分享一下年收入過百萬美元的有錢女性對於拍拖對象有甚麼要求。

首先，當地公司Linx Dating的發言人在受訪中指，較年輕的有錢女性非常看重身高，但如果遇到一個善良、聰明、有一定財政基礎並且有意定下來的男士，這個條件就並非必要。而撇除年齡因素來說，有錢女性的理想對象具有六個條件：聰明、財政成功、健康、善良、誠實及具成家意願，後三者比前三者重要。

有配對公司接受外媒訪問時指有錢女性理想對象具有六個條件：聰明、財政成功、健康、善良、誠實及具成家意願，後三者比前三者重要。（資料圖片）

其次，綜合其他受訪配對公司所言，穩定、安全感和幽默感都十分重要。有錢女性對於伴侶的安全感可以是來自身體上、情感上和經濟上的。而幽默感也能大大加分，有倫敦配對公司甚至在訪問中表示，幽默感永遠是其女性客戶的擇偶要求的第一位，相反，金錢的重要性卻很低。

最後，有受訪配對公司認為，總括來看的話，有錢女性都想找和自己差不多的人拍拖：專業身份、職業成功、財政穩健、喜歡旅行，以及願意安定下來發展長期關係，最終還是要視乎整個Package而定。

把以上條件套在香港、甚至所有年齡的女性，其實都能夠適用。如此看來，女性無論年收入過百萬還是月入萬五，對於拍拖對象的要求都差不多呢。

（資料來源：Business Insider）

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