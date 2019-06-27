【宋慧喬宋仲基】職場拍拖生存指南　5大守則　減少「分」後麻煩

新婚不到兩年的韓國演員宋慧喬和宋仲基透過聲明宣布離婚，引來大眾一片譁然。童話婚姻破滅，令不少人心碎一地，二人離婚的原因亦引發諸多揣測。 宋慧喬和宋仲基因拍劇結緣，由同事變成戀人，再步入婚姻，當時不論圈內或圈外人都對這段感情送上祝福。他們由親密的愛人變成陌路人，不禁令人神傷。雖說合則來，不合則去，不過，在職場談戀愛，的確有不少地方需要注意，以免對自己及另一半造成傷害。

宋仲基的結婚誓詞曾講到：「我們走上這世界上每人必經之路，我們或會經歷風吹雨打，或者會被石頭絆倒，但我們每次都會緊握對方的手重新站起來，再告訴對方『不是甚麼』，我們將會更勇敢堅強地走下去，以上致我親愛的妻子。」（Instagram@kyo1122）

感情這回事，有時不到自己控制，不少演員因拍劇或拍戲結緣，假戲真做，不論戲內戲外都愛得甜蜜。當時宋慧喬和宋仲基拍拖亦成為一時佳話。在職場談戀愛，不免令人心跳加速、莫名興奮，每天早上想到會在公司見到心愛的人，是上班的一大原動力。對方的存在，成為繁重工作的情感支柱。

不過，由於辦公室戀情有一定風險，例如擔心上司不滿、同事八掛、分手後尷尬等，經常被視為不能見光的關係，不少人都有意無意低調處理，以免成為辦公室茶餘飯後的話題。

如果你正經營一段辦公室戀情，為了保護自己和情人，一定要留意以下五個要點。

發展辦公室戀情要留意的5大要點：（按圖了解）

1. 【了解公司政策】 每間公司對員工的約會政策不盡相同，一般而言，如果二人份屬不同部門，工作交集較少會比較好，但如果二人的身份有衝突，或是有利益關係，則要小心處理，公司可能會要求二人申報關係。如果有疑問，可以查看員工手冊或向人力資源部查詢，避免樂極生悲。（KBS官方圖片）

（資料參考：Ladders、the balance careers）

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