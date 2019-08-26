【Google Docs教學】龐大字體庫、建立字典　5招令文件好睇又好用

除了Microsoft Office外，Google Doc也是打工仔常用的辦公軟件。它有即時儲存和多人同時共享的好處，也因此成為無數人Home Office的途徑。而以下5個妙招，可以令Google Doc更好用。

很多人棄Word，改投Google Doc懷抱，直接把它當作主力的文字輸入工具，而除了普通的打字外，Google Doc內設了很多功能，幫助用家用得更舒服。（Photo by William Hook on Unsplash）

1. 段落字數統計

在Google Doc查看字數統計沒有Word上來得直觀，必須點擊「工具」下的「字數統計」或按下「Ctrl+Shift+C」才可以。而想查看每一段的字數，只要Highlight整個段落並進入「字數統計」即可，當中可看到段落字數和總字數的對比。

2. 快速加入上、下標

工作與數字打交道的用家會喜歡此功能。把文字加亮之後，點選「格式」下的「文字」，然後選擇「上標」、「下標」或任何想要的字型操作。

3. 善用Google字體庫

嫌Google Doc內建字體不夠用？只要數個步驟就可以連接到Google自家開源的字體庫Google Fonts。

要使用Google Fonts，用家只需點擊「字型」菜單，選擇「更多字型」，就會彈出一個視窗。當中用家可以選擇不同語言的字體，數目廳大。所有字型都能收藏起來於任何網頁使用，甚至能夠下載來到於電腦上使用。

在Google Fonts網站，用家可以搜尋更為仔細的款式、更特定的功能。

Google Doc有些功能與Word十分相似，有些則靠背後強大的技術力展現個人特色。（資料圖片/官網截圖）

4. 利用語音輸入功能作為轉錄工具

利用手機或電腦的語音轉文字功能省下逐隻打字的麻煩，已經是一個十分常見的方法。與人對談、撰寫會議紀錄、上課聽講都需要記下講話的內容，而利用Google內置的語音輸入功能來完成轉錄可以大大提高效率。和iPhone相比，Google此功能勝在更快、更準確，但只限於電腦上使用。如要在手機上使用此功能，就要下載Gboard鍵盤App。

開始轉錄前，用家要先到「檔案」下「語言」設置默認語言。然後，點擊「工具」下「語音輸入」。 按下麥克風符號再說話，便能看著Google Doc把音頻轉換成文字。

5. 建立個人辭典

軟件的正確拼寫功能有時會好心做壞事，把個人常用的正確專業詞匯標注為錯誤，惹人生厭。幸好，Google Docs讓用戶建立個人辭典，把各種少見、奇怪、刁鑽的字詞輸入，就不用再看見煩人的小紅線了。進入「工具」下的「拼字檢查」，再選擇「個人字典」即可。

（資料來源：Time）

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