【職場人際】同事難相處經常有爭吵？五招助你化解辦公室衝突

當和同事相處很長一段時間後，你們之間將很容易產生衝突。把一群性格完全不同的人塞進辦公室中，一天至少八小時待在一起，想讓他們一直和諧相處幾乎是不可能的！ 與家人相似的地方在於你同樣不能自己挑選同事，不同之處則在於你沒法簡單地忽視他們的決定。不管如何還是要試著和同事們高效合作的，這一點你應該牢記在心。所以當面對分歧與爭吵時，下面的5種方法能夠幫你解決這些辦公室中的衝突：

5種解決辦公室衝突的方法：1. 保持專業的態度（《無法成為野獸的我們》劇照）

1. 保持專業的態度

在成年階段伊始，你可能就意識到不是所有人都會成為你的朋友。你可能也意識到了有些人就是和你性格不合。這些人會動搖你、擾亂你、讓你神經緊張或者怒火中燒，甚至是讓你同時體驗前面所說的所有負面情緒。不過你得試著不要在這些他人帶來的負面情緒上浪費你的精力。要對自己做出的努力感到自信，並且時刻保持坦誠的工作態度。你你很難在充滿分歧的人類性格中找到中間地帶，但是保持專業的態度只會對你有好處。注意你的身體語言，你的面部表情，以及你周圍的人對你可能持有的態度。

在自己的能力範圍內努力將工作做到最好，避免捲入辦公室政治。第一個了解那些亂七八糟的八卦有什麼用呢，又不能讓你升職。隨那些小道消息去吧，你只需要專注於你的工作。

2. 換位思考

在外人看來，我們是一群成天坐辦公室喝咖啡，享受八小時工作制的職場精英。正如一千個讀者就有一千個哈姆雷特，應對壓力的方式每個人都不同。你永遠也無法獲知一個人將如何處理某些特定的情形，他/她的處理方式將受到壓力的影響-通常這些壓力就是造成衝突的罪魁禍首。所以還是退一步海闊天空，好好體驗你身邊豐富多彩的性格差異。所以學會換位思考，多了解一下你的同事與衝突背後的原因，能夠幫助你更好地處理這種情形。

▼▼以上兩招都是讓自己的心態保持正面、友善，但也是有實際行動可以做的！按圖放大，看其餘三招▼▼

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所有辦公室都有刺頭，這些人除了瞎攪和之外什麼都不會做。你只是一個普通人（前提是不是一個刺頭），因為自己熱愛的事情而與人產生嫌隙而已，這種情況十分常見。有些人認為這些工作上的衝突十分寶貴，因為這能夠促使你為自己奮鬥。 嘗試控制辦公室衝突簡直是浪費時間，但是控制你的解決方法卻能讓你佔據上風。

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