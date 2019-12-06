【上位攻略】拜託幫子女補習、修理電腦？　思考老細背後的心態

升職上位是很多打工仔期待的事情，但要獲得上司與公司器重或爭取發揮的機會，總不能守株待兔，得從工作能力、溝通能力及人際關係等方面有所準備才行。 世上並沒一本助大家升職上位的天書，不過一些經驗之談及心得分享還是值得參考。在上位這事情上，企業培訓師「半宅職薯」有他的一套看法，也懂得同時分析上司那一邊的心態，一心要爭取表現的你，不妨多參考他的建議呢！ 撰文：半宅職薯

當大家回想剛剛踏入職場的第一天，你會記得和老細有一種距離很遠的疏離感：老細的思考方式是怎樣的呢？是天馬行空？是高瞻遠矚？老細的生活方式又是怎樣的呢？是平民貼地？還是「堅離地」？總之老細就是一個每天都出現在自己面前但卻總是摸不透的神秘人。不過當有一天你在工作上有所表現，老細便會開始對你顯示信任，而顯示信任的其中一種方式，就是叫你幫他處理私人事務。

老細找你幫他/她處理私人事務，是搵你笨還是獨家的上位機會？（Mimi-Thian / Unsplash）

在大多情況之下，老細都會和員工保持距離

在大多數情況之下，老細都會和員工保持一定的距離，目的是製造一種神秘感，讓下屬有一種「睇佢唔穿」的感覺，製造一個深不可測的形象，讓自己下達指令的時候減少不必要的質疑，也令自己的指令更雷厲風行。另一方面，和員工保持一定距離，也方便日後在員工犯錯時以鐵面方式處理。

不排除世上是有些「使到你盡」、習慣公器私用的上司，但對有些老細在生活上確有難言之隱，麻煩下屬幫助處理，也許亦是他們走到最後一步才決定要做的下策。（Shutterstock）

老細揀你處理私事，其實顯示對你信任

每個人都會保護自己，總不會讓自己的仇家知道自己太多事情。老細也是一樣，總不會讓一個自己打算開除的員工知道太多私事，所以小薯和老細的關係愈是千絲萬縷，飯碗便愈是穩固。

其實，不是每一個老細都會聘請私人秘書，但每一位老細都總有很多私事要處理。在老細叫你幫他處理私事那一刻，其實已經相等於在你面前卸下神秘的面紗，讓你窺看他的私人生活。舉一個例子，要是老細叫你上他家修理電腦，便相等於打開一扇門，讓你知道他的生活質素、家庭狀況、品味和個人喜好。再舉一個極端一點的例子，要是老細要求你在學校考試前夕上門為他的兒子補習一、兩課，那便相等於把他最重視的東西（兒子的教育）託付到你手上，這可是極大的信任啊！

投桃報李的潛規則

又在老細的角度想一想，在叫員工幫自己處理私事之前，他必然會先想想哪一位員工是有心栽培，將來會給予回報的。因為有來有往、投桃報李，依然是社會的潛規則。老細在欠下你人情之前，必然會先想想日後能否作出回報。因為老細都清楚知道，只要求別人作額外付出而不給予適當回報，只會換來很壞的名聲。而在工作上作出回報，就是老細最容易做到的事情。

老細是個愛討人便宜的人嗎？他有決定你升職加薪的權力嗎？老細的要求對自己的困擾很大嗎？衡量過這條問題後，才決定應否幫老細處理私事吧！（Shutterstock）

幫老細處理私事會否令工作量無限擴大？

看到這裡，相信不少讀者都會說：把幫老細處理私事當成一種殊榮，會不會在不知不覺間無限擴大自己的工作量呢？

其實精明的老細都會知道，叫員工處理私事是一件成本很高的事情，特別是人情上的成本。套用上述例子，電腦壞了拿去修理大不了是千多元的事；安排老師上門補習一兩課也只不過是幾百元的事。要為這丁點事情欠下員工人情，甚至要在將來作出不同形式的回報，確實又很不化算。所以通常只有在別無他選的情況下才會叫員工處理私事，更加不會把它恆常化，所以大家亦不用太過擔心。

結語

很多人都不喜歡為老細處理私事。而客觀來說，既然是僱傭合約以外的工作，大家大可以予以拒絕。但想深一層，在老細開口要求你幫他處理私事的那一刻，其實已經反映出你在他心目中屬於一個可信任的人。如果你是一個一心搏上位的小薯，間中為老細處理一些私事，就當是幫朋友辦事吧！因為這說到底也是一種贏取好印象，以小博大的超值投資。

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