【上位攻略】明似蝕底暗有着數？　3大事情看出上司有意器重你

出來職場打滾，當然希望獲得上司賞識，在事業上步步高升。但上司賞識一個下屬，是很少會肉麻骨痺的開口說：「我賞識你！」，因為一旦開了口，日後若然這位下屬工作表現變差，上司便沒有下台階。 想知道上司是否賞識你？今天半宅職薯就和大家分享一些心得，從一些小事之中看出端倪。

「可惡！大家人工、職位差唔多，點解我硬係要辛苦啲先？」等等，在發怒前先想想老細是欣賞你還是討厭你吧！（劇集《我們與惡的距離》截圖）

第一件事：把具挑戰性的工作都交給你

大家要首先分清楚「豬頭骨」工作和「具挑戰性」工作的最大分別：就是雖然兩者都是苦差，但豬頭骨式的工作是「得個做字」，當中沒有發揮表現的空間，而順利完成也是理所當然，只不過要付上很大勞累的而已。具挑戰性工作雖然同樣是一件令人勞累的苦差，但當中大有成與敗的風險：做得好的話，便有功可領；做得差的話，便有鑊要孭。

當你嘗試從上司角度想一想，你便會發現如果把那些具挑戰性工作都分配給態度懶散的同事，最後自己一定會被連累，之後「大把鑊等住孭」。所以他們一定會找一個心目中認為最能幹、最可靠的下屬去處理這些具挑戰性工作。所以作為上司，無論是想減低工作出錯的風險，還是想刻意做就一個下屬上位，你都會把那些具挑戰性的工作交給他。

打工仔應要學懂分辨上司是有意刁難或是有意提拔，免得日後會有期望的落差。（日劇《破案神手》劇照）

第二件事：在眾人面前對你的工作要求特別高

每一個團隊都可以把隊員大致上分成三類人：

第一類人：勤奮自覺，無需提點也能做得很好的人（通俗點說是「自動波」的人）；

第二類人：懶懶散散，毫無上進心的人（通俗點說是「踢兩腳先喐一喐」的人，踢一腳是完全不足夠的）；

第三類人（也就是人數佔最多的中間派）：他們的工作態度容易受公司的工作氣氛影響，遇到強勢上司便勤力一點，當大圍氣氛懶散，他們也就懶散一點。

作為一個上司，最大的任務不是把那些「踢兩腳先喐一喐」的下屬拉回正軌，因為他們天生懶惰，鼓勵他們也是白費心機，乾脆把他們列入裁員名單似乎更符合經濟效益。上司的最大任務，就是把那些人數佔最多的中間派水平提高。要做到這個效果，作為上司的自然會發現用鞭策的方法只會惹來下屬反感，反而為大家訂立一個role model，最能夠令到大部分人「冇聲出」。

所以如果你的上司喜歡在眾人面前向你定出很高的要求，那代表他覺得你就是那些「自動波」的人才，希望把你塑造成其他人心目中的role model。

搞針對的上司應會事事阻撓，令你忙上一整天也無法把工作做完，但因有意提拔而對你要求高的上司，卻會讓你在忙碌過後學會更多。（日劇《我要準時放工》截圖）

第三件事：要求你幫忙處理私人事務

雖然上司要求下屬幫忙處理私人事務這情況並不理想，但這說到底也是在現實職場之中經常發生的事情：放工坐你順風車回家（可能事實是一點也不順路）；要求你幫他上網買私人物品；甚至在考試季節為他的子女補習。

別以為上司是胡亂揀人幫他處理私人事務的，在開口提出要求之前，他一定會先衡量這位下屬向他的上上司「篤背脊」的風險。所以開得口要求你幫他處理私人事務，在他心目中你已經是自己人了（起碼不是裁員名單上的人）。平時你幫了他，他一定會投桃報李，在關鍵時刻幫你一把，例如給你一份很好的appraisal，幫助你升職加薪。

老細當你自己人才拜託你處理私事吧！若你不太介意幫忙，你隨時可成為他的心腹呢！（劇集《大叔的愛》截圖）

結語

要了解上司是否看得起你，當然還有很多其他途徑，例如當眾的稱讚你、給你一封讚賞信……諸如此類。但這些顯而易見的例子不用在此敘述。上面集中討論的，都是那些「明蝕底暗著數」的例子，幫助大家知道上司是否賞識自己，不要誤把契機當成危機。

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