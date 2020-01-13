【Adobe教學】實體簽名效率低？　用Adobe Sign電子簽署加快流程

近年職場興起電子簽署（Digital Signature），因它不僅具法律效力，更可令整個簽署的過程化繁為簡。其中，Adobe Sign就是一個打工仔較常用的工具。 不如就由Ernest分享Adobe Sign的功能及使用技巧，讓你不用再為繁瑣卻又無可奈何的工作苦惱。 撰文：Ernest Wong

簽一個名的時間可以只是三秒，但傳遞文件、等待回覆等的流程，卻可以動輒數小時、數日甚至更長時間。（GettyImages/視覺中國）

聘請員工（特別是應屆大學畢業生）時，企業千挑萬選的應徵者可能在面試後一段時間離港旅遊，難以打印並簽署工作合同。然而，若不能馬上確定應徵者接受工作，HR或許需要面對應徵者三心兩意，甚至競爭企業可能後來居上，爭奪人才的情況。因此，運用電子簽署，即時、遙距確定應徵者意向在全球化的社會非常重要。

Adobe提供文件追蹤功能，清楚列明合同製作、傳送與簽署的進度，令電子合同具備與紙本合同相同的法律效力。經簽署後的文件亦受到安全性保護，禁止修改，有效保障雙方權益。

在這次教學示範，我會模擬HR運用Adobe Sign功能，邀請身在海外、未書面確認接受工作的應徵者簽署工作合同，遙距確認他們接納工作。

第一步：設定Adobe Sign

+ 8 + 7 + 6

第二段：使用Adobe Sign教學

+ 8 + 7 + 6

其實，不少大型跨國企業甚至中小企近年積極推動電子簽署， Adobe最近亦推出為小型企業而設的「Adobe Sign for Small Business 」計劃，讓小型企業得以可負擔的價錢，享受大型跨國企業的電子簽署功能。

當1然，讓老闆點頭投入更多的開支不是容易的事，很多時候需要基層員工試用後，才能說服老闆。Adobe最近在免費的Acrobat Reader 推出新功能，讓個人用戶每月可以免費發送兩份電子簽名文件，體驗與客戶簽署電子合同、審批文件、付款發票等等。相信打工仔在使用過後，會希望老闆長期使用這套工具吧！

相關文章：【實用教學】Word表格變可填寫PDF版？ 即學Acrobat DC製表方法

+ 6 + 5 + 4

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O