【Excel教學】Ctrl+F不只用來改錯字？尋找取代功能可以改格式

在 Excel 工作表中想找特定數字或字詞，可以用「Ctrl+F」叫出尋找功能。不過，內建的尋找功能遠比你想得還要強大，除了文字和數值，還能搜尋指定格式、公式，甚至連對齊方式及外框樣式都能靠搜尋挑出來。

一、尋找／除了搜索指定文字、數值，還能找「紅字」

下面以一家店面的銷售紀錄表為例，當員工以紅字標出有疑慮的資料，你該如何用尋找功能，迅速找出被標色的資料？

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二、取代／把指定的內容全部標成粗體

取代功能要搭配尋找使用，找到指定條件的資料後，取代成你設定的內容和格式，像是標成粗體、下底線或設為各種數值等，方法與前述相同。

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三、將要取代的目標變成「空白」，可一次刪除指定的資料

不過，在這裡要分享一個更高級的使用技巧，就是將要取代的目標變成「空白」，可以一次性刪除指定的資料！

延續銷售紀錄表的例子，找出「標為紅字」數值後，店長希望你把有問題的儲存格維持空白，待他查證後填上正確的值。你該怎麼做？

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