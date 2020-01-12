【2020年12星座運勢】財運最強當屬這5星座　獅子一招旺足12年！

即將邁入新的一年，你是否也很期待「新年新氣象」呢？中華民國星相學會副理事長小孟老師就在廣播節目上預言，2020年中財運最旺的5個星座，還特別教授開運小撇步，讓你旺上加旺！

▼▼一起來看看星座專家「小孟老師」的預言（按圖放大）▼▼

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第五名：山羊座

小孟老師表示，因為木星入山羊座，所以該星座的朋友們在明年會有小偏財運，建議可以嘗試投資等，將有機會用小錢賺到大錢。

開運方法：可以在抽屜、書桌擺放「地錢」，招來好財運。

第四名：金牛座

金牛座的朋友們覺得今年財運不順嗎？你現在可以稍微放寬心了，小孟老師預言，先前被套牢的錢與股票等，在明年將很有機會可以解套。

開運方法：在「紅地毯」下放1塊、5塊硬幣，象徵步步紅運。

第三名：獅子座

獅子座的朋友們終於可以在2020揚眉吐氣啦～只要肯跟主管、上司好好談談有關升遷、加薪的事情，將有很大的機會成功，想轉換跑道也會有不錯的成果。

開運方法：在床頭擺放元寶造型物品，並記得在元寶下方寫下自己的姓名、生日，就能一次旺12年！

第二名：天蠍座

2020的天蠍座將憑藉著自己的智慧與實力得到財富，若想要「旺上加旺」，便可以考慮出國、過一過水轉運，甚至得到新靈感，對於想要創業的天蠍座非常有幫助。

開運方法：在廁所擺放黃金或使用金色衛生紙盒，每當抽一張衛生紙就象徵「抽鈔票」。

第一名：雙魚座

小孟老師表示，雙魚座在今年的努力將在2020開花結果，不只有機會賺外快，有業績壓力的朋友也會業績攀升，是2020財運最好的星座！

開運方法：在腰帶內側用奇異筆畫9個錢幣符號，代表九五至尊、富甲一方。

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