揮霍時間是人生最大浪費？　看愛迪生5名人的時間觀念｜自我管理

看看《人生三對：跟對人、說對話、做對事》其中介紹Bill Gates的一篇文章，你應會明白「跟啱老細」是多麼重要的一件事。

編按：「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」相信這句話，每個人都有聽過。但是，做好時間管理從來都是知易行難的。讀書的時候，我們可能是一個Deadline Fighter，功課永遠趕在最後的一分一秒才去完成；踏入職場後，我們更深明到時間的寶貴，Work-life balance是不少打工仔的願望。究竟時間管理為何這麼重要？就讓我們看看以下這本書的分享吧！

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對於任何一個人來說，時間無疑都是寶貴的。但是，有的人卻不重視這樣一種重要而又稀缺的資源，如果你拋棄了時間，那麼時間最終也將拋棄你。在生活中，時間如流水，不肯停下一分一秒的人整日忙碌，卻總不能很好地完成任務，拖拖遝遝；有的人喜歡聊天，因此耽誤了正事；有的人面對繁忙的工作，不知道該從哪裏下手……

在生活中，時間如流水，不肯停下一分一秒的人整日忙碌，卻總不能很好地完成任務，拖拖遝遝；有的人喜歡聊天，因此耽誤了正事；有的人面對繁忙的工作，不知道該從哪裏下手…… （ 韓劇《未生》劇照）

人生匆匆幾十年，難道你就甘心這樣庸庸碌碌嗎？難道你甘心看着生命的時間在你面前流過，卻無動於衷嗎？誰都想要自己的生命是與眾不同的，但是，你卻不重視時間，又何談不同？現在面臨的問題就是如何充分地利用時間，這是我們每個人都必須認真面對並深入思考的問題。一天二十四小時，算一算你真正使用了幾個小時？人生最寶貴的兩項資產，一項是頭腦，一項是時間。無論做什麼事，如果不用這兩樣，你必敗無疑。一天二十四小時你能利用多少，你做事的效率有多高，這全在於你是如何管理這些時間的。管理時間，是一種技巧，如果你能掌握這種技巧，那麼，你收到的成效將是令人震驚的。

偉大的人物總是管理時間的典範，他們不肯浪費一分一秒，因為這對他們來說，是如此的重要。美國首任總統華盛頓的部下，幾乎都領略過他嚴格守時的作風。約好的時間，他必定按時到達。有一次，他的一位秘書遲到了兩分鐘，當看到華盛頓一臉的怒容後，這位秘書很不安，就趕緊解釋說，他的手錶不準。華盛頓正色道：「你可以換一支手錶，我也可以換一位秘書 ! 」從此，這位秘書再也沒有遲到過。

管理時間，是一種技巧，如果你能掌握這種技巧，那麼，你收到的成效將是令人震驚的。（Getty/VCG）

美國著名管理大師杜拉克曾說：「有效的領導者不是從執行他的任務開始的，而是從管理自己的時間開始的。」「不會管理時間，便什麼也不會管理。」杜拉克能夠清楚地認識到時間管理的重要性和必要性。現在，很多人都虛度光陰，大把大把地揮霍時間，他們不懂得時間的重要性，也不懂得「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」這句話的真正含義。揮霍時間的人是愚蠢的！

愛因斯坦曾說，人的差別在於業餘時間。每個人每天的時間都是相同的，但是同樣時間內，人們學習、生活的品質和工作的效率卻大不一樣。這種差別在很短的一段時間內不是很明顯，但是時間一長，自然就分出高下。學會管理時間，就要學會控制時間，學會思考解決問題的最快的方法，這需要智慧，所 以，會管理時間的人是有智慧的人，他們知道該怎麼做，才能以最短的時間取得最大的成效。

美國著名管理大師杜拉克曾說：「有效的領導者不是從執行他的任務開始的，而是從管理自己的時間開始的。」（《我要準時下班》劇照）

「浪費，最大的浪費莫過於浪費時間了。」愛迪生常對助手說，「人生太短暫了，要多想辦法，用極少的時間辦更多的事情。」有一天，愛迪生正在實驗室裏工作。他隨手遞給助手一個沒上燈口的空玻璃燈泡，對他說：「你量一下燈泡的容量。」然後，愛迪生又埋頭工作了。過了很長時間，愛迪生問：「容量是多少？」但他卻沒有聽到回答，愛迪生轉過身來，看見助手拿着軟尺在測量燈泡的周長、斜度，並拿出紙筆要在桌上計算。愛迪生便生氣地說：「時間，時間，怎麼費那麼多的時間呢？」助手愣住了。於是愛迪生走了過去，拿起那個空燈泡，往裏面斟滿了水，然後交給這位助手，說：「把裏面的水倒在量杯裏，立刻告訴我它的容量！」

那位助手馬上便讀出了數位，告訴了他。愛迪生說：「這是多麼容易的測量方法啊，它又準確，又節省時間，你怎麼想不到呢？還去算，那豈不是白白地浪費時間嗎？」那位助手的臉立刻就紅了。愛迪生喃喃地說：「人生太短暫了，太短暫了，要節省時間，多做事情啊！」

愛迪生常對助手說，「人生太短暫了，要多想辦法，用極少的時間辦更多的事情。」（《無法成為野獸的我們》劇照）

學會管理時間，就要明白自己的時間都浪費在了哪裏，知道了就要儘快改正過來，做到合理有效地利用，你比別人多做一些，那麼你就比别人離成功更近一些。工作要講究效率，業餘時間也要合理利用，因為這流淌的每一分每一秒都是你自己的生命！蘇聯著名昆蟲學家柳比歇夫，二十六歲時創立了「時間統計法」。他堅持每天核算時間，將所用的時間一一記下來，一天一小結，每月一大結，年終一總結，從未間斷過。這樣的方法大大提高了時間的利用效率，最終，柳比歇夫在科學史、遺傳學、植物保護、哲學、昆蟲學、動物學等諸多領域，取得了非凡成就。

所以，只有更合理地利用時間，才能達到生命中一個新的高度。只因為你用相同的時間，做了比其他人多的事情！

學會管理時間，就要明白自己的時間都浪費在了哪裏，知道了就要儘快改正過來，做到合理有效地利用，你比別人多做一些，那麼你就比别人離成功更近一些。（《我要準時下班》劇照）

以上內容節錄自《人生三對：跟對人、說對話、做對事》。

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》封面。（非凡出版）

書名：《人生三對：跟對人、說對話、做對事》

作者：章文亮

出版社：非凡出版

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