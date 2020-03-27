認清現實開心過做老闆？　3大特質助成為出色打工仔｜自我管理

提起事業規劃，不少打工仔會以創業「做老闆」為目標，但其實對有些人而言，找一個適合自己，能讓自己盡情發揮技能的工作，隨時比當一位創業家還有益。 想知道一個出色的打工仔該有哪些特質，不妨看看《世界並不仁慈，但也不會虧待你》作者的分享吧！

如果沒人僱用你，你就僱用自己

雇員（employee）受公司僱用，定期提供服務以換取報酬的人。

我現在是顧能的員工，因為顧能收購了L2公司。雖然受僱還是痛苦，但比預期中的痛苦少了很多，因為同事都聰明又友善。

我上一次受僱是25年前、從UCLA畢業後在摩根士丹利的第一份工作。我做過幾十份兼職，但沒有一份工作對健康有益，或是備受期待，希望我代表公司行動。

受僱及「用薪資換取勞力」協議，是資本主義蓬勃發展的關鍵。

【你有職場故事想要分享嗎？立即進入01撐場吧！】

就算是雇員，找到一份合適的工作也能做得開心；相反則會後辛苦，對身心健康都有害無益。（視覺中國）

成為出色打工仔3個特質（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

職場專業人士必備的特質

媒體每天都在讚頌創業家所需的技能與特質，包含有遠見、敢冒險、具備恆毅力。但很少人提到擔任好員工所須的技能，而我幾乎完全沒有那些技能。大家多半誤以為因為我是個創業家，所以沒有公司容得下我非凡的才華。事實上，90％的創業家之所以會開公司，不是因為能力高超，而是因為缺乏成為出色員工所需的技能。在校正風險之後，受僱於一家好公司或傑出公司，比當個創業家更有益。這又是著迷於「創新」的媒體，從來不討論的事情，那些表現卓越的員工多半具有以下特質。

1. 當個成人

當個大人糟透了，這一點我完全同意。你必須做自己不想做或可能沒道理的事，例如在尖峰時刻通勤上下班、出席和你的職務無關的會議等。但公司付錢給你，所以這些無理的事全變成責任，但願那薪水高到讓你付得起除痣費用。當個成人的重點，在於認清你不是一切的中心，學會這件事就能讓你在組織中成為頂尖的20％。

以上這些事在某種程度上都可以算是精神凌遲，如果你真的無法忍受這些事，就成為自僱者吧。最近我的公司發給每位員工一份企業桌曆，那個桌曆上每個月都有一句格言，我們一月要「發現、學習、成長」⋯⋯謝謝指教。我相信在辦公場所張貼勵志格言，可以算是虐待員工，而把這件事寫出來則使我獲得安慰。

當你成為自僱者，所有事情主要都為自己而做。那時候，你的行動就合理了，你主導了一切。

作為一個員工，你必須做自己不想做或可能沒道理的事。（VCG）

2. 禮貌

由於我是個創業家，大部分的時間還是主要決策者，大家都把我的直率浪漫化為遠見與領導力。然而，這混合了憤怒、誠實與回饋的化合物，在當員工時可行不通，因為「正確」和「有效」之間存在差異。員工必須穿梭在兩者之間，明白自己是團隊的一份子，需要彼此支持。

小型到中型公司裡坐在總經理辦公室內的混蛋，通常是經營那個地方的主事者。一家公司愈大，地位最高的那個人愈不能耍流氓，因為這種「過分直率」在公司規模擴大時，不再適用。小公司會因為六個到十二個 A 級球員拚命工作而興盛，而這些人沒耐性到令人難忍；大公司則由數百或數千名彬彬有禮的 B+ 級球員組成。如果你想維持你的直率，就別渴望擴張公司規模。

禮貌溝通是擴張公司規模的要點。（iStock）

3. 保有對自己的安全感

為別人工作代表活在未知裡。你經常發現，自己無法詮釋語言或非語言線索，或對你的考核。你不確定那個可以影響你生活經濟水準的人，對你有或沒有什麼計畫。我一離開大學就非常缺乏安全感，現在只是缺乏安全感的程度，每次別人走進會議室，我都假定他們在談論我。老實說，讓我走向創業的不是遠見，而是不安全感。

我現在是顧能的員工，必須忍受一些多數員工都要忍受的鳥事，但我變得比較淡定了。我不知道他們是不是怕我，不知道該拿我怎麼辦，或只是不在乎⋯⋯但他們通常不管我，也支持我。

在自己創立的公司當個員工，而沒有直屬的員工感覺很奇怪。我和其他員工一樣，得從電子郵件得知公司下一個季度的計畫。這種感覺有點像飄浮在太空裡，我穿著閃亮的服裝，大家對我表示欽佩，眼前享有美景，也就是大家口中的成功，但和母船之間再也沒有繫繩相連。這股不安全感又開始了。我有創造價值嗎？我在這裡幹嘛？他們會喜歡我嗎？

保有對自己的安全感才能做一個優秀的員工。（GettyImages/VCG）

做個被需要的人

我工作中最令人滿足的部分，是信任我的年輕人會向我諮詢下一步該怎麼走，或其他工作上的事。到了我這個年齡，其中一些小孩，如同我稱呼他們的方式，變成你的成年子女，你掛心他們過得好不好。這很令人感到滿足，搔動著我們隨年紀增長而出現的母愛或父愛。

我就像闖入噴射機隊（Jets）練習的美式球員喬．納瑪斯（Joe Namath）。所有人都尊敬我打造的一切，想跟我見面或談話。然而，我擔心自己很快就成為喝醉的喬．納瑪斯，搞得大家都試圖找個禮貌和最不尷尬的方式，請我離開那棟建築。

那個時刻就要來臨，這一點我相當清楚，但在他們做出那樣的決定之前，我都受僱為他們工作。

被同事諮詢工作上的事，其實也是令人感到滿足的一件事，因為自己被需要。（iStock）

《世界並不仁慈，但也不會虧待你》的書封。（天下雜誌）

以上內容摘錄自《世界並不仁慈，但也不會虧待你》

作者：史考特．蓋洛威

譯者： 吳芠

出版社：天下雜誌

【你有職場故事想要分享嗎？立即進入01撐場吧！】

相關文章：失去爭取升職加薪、求突破動力？ 14句消極藉口該放下｜自我管理

+ 11 + 10 + 9

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O