【武漢肺炎】火神山醫院聘清潔工　月薪30k起　歡迎有勇氣者應徵

武漢肺炎在中國肆虐，湖北省武漢市更成主要重災區，至今已累積過萬宗確診個案，造成超過400人死亡。武漢市早前火速興建的火神山醫院已正式投入服務，而網上近日流傳一則招聘廣告，指火神山醫院現正招聘10名清潔工人，月薪可達人民幣30,000至35,000元，更強調應徵者要有愛心及勇氣，不知重金之下會否有勇夫主動應徵呢？

位於湖北省武漢市，佔地2.5萬平方米的火神山醫院，據聲可提供1,000個床位，用以接收感染新型冠狀病毒患者。由於興趣速度奇快，因此引來國內以至國際的關注。

火神山醫院興建過程（按圖）：

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聘清潔工男女不限

近日網上流傳一則火神山醫院招聘保潔員的廣告，內容指火神山醫院現正招聘10位清潔工，月薪可至人民幣30,000至35,000元，而且更包伙食及住宿，並形容醫院「環境好」，純粹以待偶條件來說算是吸引吧！

此職位的職責就是主要為醫院做好病區的保潔工作，廣告指醫院會為受聘員工提供完整的防護設備及絕對安全的防護措施，並「歡迎有愛心，有勇氣，敢感擔當人士加入到這種神聖的抗疫隊伍中來」，且男女不拘，年齡在55歲以內及身體健康人士皆歡迎應徵。

招聘廣告原圖：

（網上圖片）

廣告已遭移除

清潔工竟可獲30k以上的月薪，想必在重金之下必有勇夫吧！就算不談金只談心，有個機會可為人民效命，應該總會有熱心人士主動應徵的。不過這則由國內建築行業資訊平台「建築港」於2月5日發佈的招聘廣告，現在已經下架，再找不到相關訊息，未知是否與反應熱烈招聘程序已完成或其他原因有關。

換着是香港人，應該沒多少位會因月薪30k而應徵這份有如賣命，隨時「有金冇命使」的工作吧！不過據國內薪酬資訊平台《薪酬網》指，武漢市民在2019年的收入中位數約是人民幣7,000元，以高於收入中位數近5倍價錢招聘清潔工，也許會有動心動或敢於一博吧？

怎樣也好，敢於走到疫症最前線工作的人都是值得尊重的。無論是醫護人員、清潔工或是仍得「拋頭露面」的各行各業打工仔，最重要還是好好保護自己，因家人與朋友們都在等着你們下班報平安啊！

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