【武漢肺炎】確診或須隔離可否獲有薪病假？　即睇勞工法例解說

武漢肺炎疫情令人關注，至今香港已有10宗確診個案，市民紛紛四出「撲」口罩以防感染，政府早前亦宣佈公務員可在家工作至2月2日為止。 其實，打工仔若是不幸感染了武漢肺炎，或有需要接受隔離時，按現時的勞工法例指引，能否申放有薪病假呢？

疫情下打工仔申放有薪病假5大疑問（按圖放大）：

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下文將解釋打工仔應獲得的有薪病假保障及條件，以及在何等情況下僱主已違犯勞工法例中的有薪病假條例。

在人人自危的情況下上班，打工仔有憂慮也是可理解。（資料圖片）

Q1. 如僱員確診武漢肺炎可否獲得有薪病假？

答：可以。武漢肺炎雖是大規模的傳染病，但它與其他病症無異，在《僱傭條例》中屬一種可獲有薪年假的病症。



根據《僱傭條例》的疾病津貼，僱員如符合下列條件，即可享有薪病假（款額相等於僱員正常工資的5分之4）：（一）僱員能出示適當的醫生證明書；（二）放取的病假不少於連續四天；及 （三）僱員已累積足夠的有薪病假日數。

Q2. 如僱員因接觸過武漢肺炎的患者而被隔離，可否獲得有薪病假？

答：由於勞工處現時並未有就武漢肺炎公佈特別指引，因此在目前《僱傭條例》下，打工仔是不能以隔離為原因申放有薪病假。不過由於是次狀況特殊，所以建議僱主與僱員可因應狀況，協商一個彼此同意的處理方法。

順道一提，衛生署曾於2003年沙士爆發時發出了「隔離令」，表示受隔離而無法上班的僱員同樣受《僱傭條例》的有薪病假保障，可獲有薪病假。

Q3. 有薪病假最多可以放多久？

答：最多120日。有薪病假可分爲第1類及第2類。第1類病假最多可累積36天，36天以外的病假應撥入第2類；第2類病假最多可累積84天。當僱員放取的病假日數超過第1類病假的尚餘日數而需要放取第2類有薪病假，如僱主提出要求，僱員須出示有效的醫生證明書。

Q4. 僱主可以解僱正在放取有薪病假的僱員嗎？

答：不可以。除因僱員犯嚴重過失而被即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員，否則即屬違法，僱主不僅可被檢控，最高更可被罰款10萬元。

Q5. 如僱主因擔心僱員為潛在患者，而要求該僱員暫停上班，或是僱員在工作時受到感染，公司需支付薪金或發放補償嗎？

答：僱主可與僱員因應情況協商。現時勞工處未發佈與武漢肺炎相關指引，有關安排將以勞工處公佈為準。

其實，勞工處在2003年時有根據《僱員補償條例》，指出沙士並非法例所指定可獲得補償的職業病。不過，條例的第36條也指出，僱員若染上沙士，又符合條例所指的在受僱期間因工作意外所致的身體受損，該僱員仍可根據這條例追討補償，因此如遇上相似案例，應該仍得留待法庭作出判決。

非常時期 協商更重要

確診武漢肺炎的僱員肯定可獲有薪年假，至於其他情況，或許得得留待勞工處發佈更多相關指引才行。現階段，僱主與僱員可自行商討處理方法，讓雙方不會因薪酬問題而勉強上班，增加病毒傳播的機會。

資料來源：勞工處

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戴口罩 （01製圖）

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