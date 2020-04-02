孖襟、單雙鈕扣該否全扣上？　男士必學西裝扣鈕規則｜職場穿搭

職場
撰文：
最後更新日期：

有在穿西裝的男士一定都知道，西裝鈕扣是區分款式、版型的重要標誌，而最常見的款式分別為一顆扣子、兩顆扣子和三顆扣子以及雙排扣。而看似小小的鈕扣其實也大有學問，西裝的鈕扣並不是每一顆鈕扣都適合扣起來，扣的時機也很重要，今天就一次為大家解說清楚。

西裝鈕扣是區分款式、版型的重要標誌（《皇家特工：金圈子Kingsman: The Golden Circle》劇照）

根據西裝款式的不同，西裝上的每一顆鈕扣都有不同的稱呼，分別有「always」，意思就是無論何時都是需要扣上的；「optional」，意思是需要根據具體情況決定口或者不扣，而「never」，意思是永遠都不要扣上的。

▼▼按圖放大，看看「單鈕西裝」、「雙鈕西裝」、「三鈕西裝」及「雙排鈕西裝」的扣鈕規則▼▼

+6
+5
+4

最後溫習一次：

單顆鈕扣：扣與不扣均可，扣上比較端莊，不扣則顯瀟洒休閒。

雙顆鈕扣：都不扣表示隨意，扣上面一顆表示慎重，然而最好不要全扣。

三顆鈕扣：不扣表示隨意，扣中間一顆會給人端莊的感覺，扣上面2顆表示嚴肅、莊重。

雙排扣：需要儘量把能扣的都扣上。

相關文章：潮着爛牛仔褲影響專業形象？　4種時尚單品勿穿着上班｜職場穿搭

+12
+11
+10
【第一印象】成功人士多光頭、著西裝？　11種細節透現性格、地位
【職場穿搭】Double Vent或Single Vent？　要識三種西裝下擺開岔
【職場穿搭】孖襟大熱　格仔紋構英倫風　今季型襯西裝有學問！
【職場穿搭】手製西裝最平$6,000　瘦削港男著乜好：靠Canvas同…
【職場穿搭】米六身高揀西裝難　理財顧問：現成款式着落衣不稱身
【職場穿搭】西裝如男士化妝品？　婚宴司儀：第一印象非常重要

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一次學會西裝鈕扣怎麼扣】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。