【Home Office】9GAG推行全面遙距辦公　撤7千呎總部公司上下支持

香港早期初創企業9GAG於上周正式全面推行員工遙距在家工作（Remote Work）措施，甚至已與業主解約荃灣總部那7千呎辦公室的租約。作為其中一間成功打入國際的香港早期初創，不知它是次的決定會否值得其他創科公司作參考？ 撰文：Leona Wong

圖左是我幾年前撰寫《#創業大時代》、到訪9GAG總部時拍的相片，有枱有櫈和豆豆袋；圖右是幾天前才拍攝的，只有草皮在。（Leona Wong授權轉載）

星期天上午，收到9GAG創辦人Ray傳來兩張人去樓空的相片，拍攝的是我曾到訪過的9GAG總部。他告訴我，公司已決定讓同事們全面Work From Home了。

他們去年年中已有遙距辦公的計劃，只是沒有實行的逼切性。農曆新年後因為疫情，一直讓同事在家工作，效果不差，上週幾位合夥人徵詢同事意見後，決定全面實行Remote Work。

Ray告訴我，他們由下決定、與業主解除租約、和全面遷出7000呎的總部，只花了短短三四天便完成。最後一天猶如「清倉大行動」，容同事搬走總部任何傢俬，出奇有效。

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由Ray與幾位共同創辦人合創的9GAG，成功利用「搞笑」打進國際市場。（資料圖片）

2015年9GAG在荃灣建立這個總部時，200萬裝修費和容得下乒乓波枱的空間，是初創界一時佳話。曾幾何時，辦公室無限量供應啤酒零食、附設按摩椅和PlayStation等，是startup吸引人才的指定動作；如今，是否沒有辦公室才是最吸引之處？

在美國，Basecamp 和WordPress都是實行remote work的先驅；疫情爆發後，Twitter 率先宣佈「work from home permanently」，而Google 和Facebook 等則容許員工年底前皆可在家工作。以9GAG在香港初創界的知名度，能否起科企永久WFH的帶頭作用？

參考：Forbes: Work From Home For Rest Of Year? Some Tech Companies Say “Yes”

Leona Wong Facebook

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