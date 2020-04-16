【Home office】有返工冇放工？　關機前30分鐘做7件事提升效率

受新型肺炎疫情影響，不少公司安排員工在家工作，以減低大規模感染病毒的風險。在家工作有不少好處，不但省口罩、省通勤時間，更可以有更多時間與家人相處。不過，對於不習慣在家工作的人而言，這種工作方式有可能大大減低了他們的工作效率。

對一些自律能力較差的打工仔而言，在家工作非常困擾，因為他們常常會因為不同事情阻礙了原本的計劃，導致遲遲未能完成工作。（Unsplash）

在家工作了一段時間後，不少打工仔的困擾之一，是沒有下班時間。當你不用出門上班，每天穿著睡衣在床上或沙發上開展工作，早餐和午餐時間可能變成了早午餐，你的時間觀念會開始變得模糊。

如果你不想到5、6點時還在趕頭趕命工作，或是想為明天的工作日程做好準備，提升工作效率，便要學習以下7個技巧。只要在電腦關機前30分鐘處理好，便可以解決很多煩惱。

７招提升工作效率（按圖了解）

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1.【制定每日的關機時間】

制定了常規的日常工作後，你會確切知道需要多少時間來準備收尾的工作。嘗試在關機時間前的20分鐘或30分鐘設定一個鬧鐘，提醒自己把握時間處理剩餘的工作。

2.【收件箱0電郵】

與其全日間歇性檢查收件箱，不如在特定的時間檢查電子郵件，而關機前30分鐘是其中一個好時機，可以確保自己完成當天工作之餘，亦有時間處理一些突發事情。

3.【與老闆／上司聯繫】

為了令上司安心，你可以在下班前半小時將今天的工作進度向上司匯報，將對方需要的資訊簡明地列出，令他一眼明瞭你的工作狀況。

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+ 7 + 6 + 5

4.【回顧當天的工作進展】

你今天在哪些項目上取得了重要進展？還有什麼要做？花幾分鐘的時間回顧一下當天的進度，看看是在預計之中、比預期快或是慢，然後作出調整。

5.【誠實對待自己一直拖延的事情】

你可能不是每日都完成當天的待辦事項清單，不過，你需要誠實面對自己，沒有完成的原因是因為有意外發生、工作太多，還是自己很抗拒某一類型的工作、或是因為工作太難而不想面對。當你知道原因的時候，便要想辦法拆解這項工作，令自己更容易處理。

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6.【決定第二天要做的事情】

善用每天下班前的時間計劃第二天的工作非常重要。如果能寫出第二天的待辦事項清單，並根據緊急及重要程度進行編排，那就更好。如果難以計畫一整天的工作，至少要確定第二天中午之前要做的三件事。

7.【每天同一時間關機】

現在你已經準備好解決所有阻礙你下班的問題了，記得每天練習上面的流程，並確保自己在關機前完成所有工作。否則你只會一直拖延、永遠停留在處理不同的事務之中，不能真正放工。

在家工作好處多多，不過的確非常考驗打工仔的自律性。如果你尚未適應在家工作的步伐，分分鐘比真正出門上班更忙碌，時間更不見使。嘗試應用上述7個技巧，看看這些方法能否幫助你提升工作效率，找回生活與工作之間的界線。

(資料來源：Ladders)

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（資料來源：Healthline）