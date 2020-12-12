珍珠可時尚、弧形見優雅　15款耳環配襯示範打造秋冬輕熟專業形象

撰文：Japaholic
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耳環能讓成熟女性綻放華麗氣質，如果選對款式，便能營造出充滿當季潮流感的風格喔！秋冬的耳環，除了可愛之外，也要兼具成熟高雅的氣質。金色耳環、珍珠耳環這類風格華麗的款式，都很適合秋冬季節。這次我們要介紹秋冬流行的耳環款式，趕快一起看下去吧！
用耳環打造屬於30歲輕熟女的秋冬時尚
1. 成熟優雅的弧形耳環
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2. 約會必備的珍珠耳環
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3. 風格強烈的時髦耳環
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4. 溫柔可愛的垂墜耳環
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30歲輕熟女的秋冬耳環總結
這次為大家介紹了15款適合30歲輕熟女的絕美耳環。秋冬推出的耳環，每款都高雅又時尚！風格獨特的耳環，也能讓整體穿搭更加亮眼。就算髮型再怎麼簡單，只要加上一副耳環，就能讓整個人華麗大變身！趕快趁現在挑一些自己中意的款式吧！
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