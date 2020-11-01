OL必備5款褲裝方便返工大步走　配襯亮色上衣及運動鞋添秋日感

秋天氣候涼爽，很適合騎單車上下班。對女生來說，不管在上班途中還是待在辦公室裏，都要維持完美形象！如果妳習慣騎車上班，考慮到方便性，褲裝可以說是上班穿搭的最佳選擇。穿上秋季最新褲裝，讓妳在上班途中依然時尚有型。如果再搭配充滿秋季感的上衣，就能打造出當季最流行的穿搭風格！這次我將為大家介紹適合單車上班族的辦公室穿搭，請務必看到最後喔！

秋季上班穿搭必備5款褲裝（按圖了解）：

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利用秋季褲裝打造完美的上班穿搭

這次介紹了5款適合單車族的秋季褲裝穿搭。這幾套衣服的風格沉穩幹練，不但符合辦公室穿搭的需求，又能靠秋季的流行色展現時尚感。騎單車上班的話，不必擔心尖峰時刻擠不上大眾運輸，還能順便運動減肥。早晚氣溫轉涼時，再加件薄外套也不錯。穿上時尚又輕便的褲裝穿搭，一起享受騎單車上班的樂趣吧！

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Slip Dress參考款式：

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