人工智能市場趨勢調查：僱主用AI增效，革新招聘、人才技能要求

現時AI在職場應用日趨普及，人力資源機構萬寶盛華早前訪問524名僱主，了解香港人工智能市場趨勢。調查顯示，香港僱主已將AI由試驗項目納入核心營運工具，AI成為重要增效手段，並逐步改變企業生產、招聘及人才評核模式。



人工智能市場趨勢調查：香港僱主用AI增效，革新招聘與人才技能要求。（AI生成圖片）

人工智能成為首要生產力推動力

人工智能成為首要生產力推動力。

在各項提升生產力的措施中，AI相關工具效果最為突出，整體優於多數傳統管理方法。僱主認可度排名前三的增效方式均與AI相關：排名第一是「用於日常工作的AI工具」，達57%；「用於業務策略的AI工具」、「用於自動化流程的AI工具」並列第二，各有53%；另有50%僱主認為，「提升技能以更有效運用AI工具」有助提升產能。培訓、加薪、彈性工時等傳統措施認可度則相對偏低。

調查結果顯示，AI工具已經突破策略層面或試點階段，真正融入員工日常工作，企業也非單純購買AI工具，而是因應AI功能調整公司工作流程、做事方式和判斷決策邏輯，並培訓員工運用AI工具的技能。同時僱主開始透過引入AI提升效率，刪減重複工序，釋放員工處理高價值工作。

「人性化+AI」的招聘新模式

企業採取「人性化+AI」的招聘新模式。

AI亦改變香港招聘生態，企業開始採取「人性化+AI」的招聘新模式。在各項AI招聘功能中，僱主認可度排名前三的功能均具備同時提升招聘效率與候選人體驗的優點。

排名第一的是「人工智能輔助撰寫職位要求」，44%僱主認為它可規範職位資訊、減少求職錯配；排名第二的是「自動更新招聘流程狀態」，43%僱主認為它解決求職者查詢無回覆的痛點；排名第三的是「專業履歷表審閱服務」，41%僱主認可它精確找出符合需求的人才。

調查反映僱主在招聘上正由「流程管理」升級為「體驗設計」，以整套「AI+HR」系統來設計招聘旅程，透過AI優化招聘體驗，同時保留人工專業判斷，提升僱主品牌吸引力。

AI時代僱主更重視僱員軟技能

AI時代更重視軟技能。

儘管AI正在廣泛處理數據及標準化工作，但僱主同時指出，真正能把AI效益轉化為業務成果的，仍然是具備強大軟技能的人才。僱主最願意支付薪酬溢價的排名前三的軟技能分別是：解難能力（71%）、溝通能力（70%），時間管理、適應能力（同為66%）。此外，工作態度、領導指導、數位素養、文化共融等能力亦備受重視。

香港企業人才標準已出現轉變，僱主不再只要求員工掌握技術，而是追求「懂技術也懂人」，核心價值在於能結合實際場景，把AI產出的數據資訊轉化為可行決策與實際行動。

更多僱主願意支付溢價爭取AI人才

更多僱主願意支付溢價爭取AI人才。

調查顯示僱主願意為掌握AI相關技術、可創造商業價值的人才給予薪酬溢價。最多僱主願意為「人工智能模型及應用程式開發」支付薪酬溢價（67%）；其次為「人工智能素養（例如使用人工智能工具）」（62%），以及「銷售及市場營銷技能」（57%）。

值得留意的是，傳統的IT數據、工程、人力資源、營運及物流、客戶服務、生產、行政以至ESG（可持續發展）等工種，其AI應用同樣備受重視。僱主認為，單靠科技部門並不足以發揮AI的最大價值，必須透過多元職位的專業技術互相配合，才能將技術轉化為業務增長。

因此，不論是科技大本營，還是市場營銷、人資、營運等非技術崗位，只要具備AI應用能力，均享有加薪與溢價空間。僱主願意付出溢價的核心標準，在於員工能否將AI「落地」結合自身崗位的商業場景。AI已不再是研發人員的專利，而是全公司員工必須具備的跨職能基礎能力。