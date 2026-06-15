AI交流日｜Crestron與Logitech AI解決方案 助企業解痛點

於5月15日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，Logitech 香港及澳門企業客戶總監黃雅賢女士以及Crestron區域銷售經理姜均霖女士分享了人工智能（AI）技術在現代企業會議室及辦公空間的落地應用並詳細拆解了如何透過智能硬體優化遠距協作體驗與降低企業能源消耗，與經銷商Compucon携手致力降低維護成本。



Logitech推智能視訊設備 AI技術優化影音品質 配感測器落實節能

Logitech 香港及澳門企業客戶總監黃雅賢女士在分享中引述數據指出，目前全球財富 500 強企業中，高達 71% 正在使用其商務解決方案，且全球會議室中平均每三間就有一間部署了其會議室裝置。品牌現時的產品策略主要圍繞簡易、智能與可持續發展三大核心。針對 2 至 20 人等不同規模的辦公空間，品牌研發出整合式視訊設備（如 Rally Bar 系列），並融入 AI 演算法以提升操作便利性。

其技術應用首先體現在智能鏡頭調度上，系統內建的 RightSight 2 技術能自動追蹤會議室內的人聲與動態，無論與會者處於站立或坐姿，皆能自動將人臉微調至畫面中央。在音訊處理方面，RightSound 2 技術能透過機器學習識別並大幅抑制冷氣機運行、鍵盤打字及拍手等辦公室常見雜音，確保遠端溝通清晰。此外，品牌亦推出了智能空間感測器（Spot），可即時使用雷達技術精確檢測房間是否有人使用，並監測空氣品質指標，如二氧化碳濃度、空氣流通和顆粒物。一方面提高空間利用率，另一方面提供可行的建議來改善空氣品質和能源效率，完美洞悉房間使用情況和環境因素，提供節能建議。在環境效益上，現時品牌已有超過 85% 的滑鼠與鍵盤產品採用環保再生塑料製造，默默地為地球環保盡一分力。。

Crestron 1 Beyond 引入光學變焦 多元化畫面佈局破解視訊盲點

Crestron區域銷售經理姜均霖女士則針對混合辦公中常見的畫面痛點進行剖析。傳統會議鏡頭在遠距離拍攝時往往流於「廣角全景」，導致遠端參與者難以看清與會者的面部表情，且傳統數位變焦容易使畫面起格模糊。為此，品牌推出了配備 12 倍及 20 倍光學變焦鏡頭的 1 Beyond 智能視訊解決方案，以確保畫面如單反相機般銳利清晰。

系統能根據會議需求提供多種客製化的畫面佈局。在對話模式下，螢幕會自動切換為分割畫面，同時聚焦顯示當前對話的兩位核心發言者，並保留會議室全景。若切換至主席模式，鏡頭則會精準鎖定於主席的面部表情，方便遠端與會者觀察其反應。而在隨意發言的頭腦風暴會議中，則可啟動全景模式，系統後台會透過先進的 AI 技術即時精準定位發言者，並自動優化視覺構圖，營造更直觀的互動體驗。

雲端平台化身虛擬管家 自動化系統檢測簡化 IT 維護流程

兩大品牌均強調，高端的硬體必須配備便捷的管理平台。Logitech提供了 Sync Portal 管理介面，而Crestron則推出 XiO Cloud 雲端平台，兩者均採用類似行動裝置管理的 SaaS 架構。IT 管理人員無需在不同樓層或海外據點之間奔波，只需坐在辦公室透過單一電腦介面，即可遙距監控全球所有會議室硬體的連線與運作狀態，並透過大數據分析各房間的使用率。

現場亦展示了預防性維護的功能。以 XiO Cloud 為例，IT 團隊可在重要會議開始前 30 分鐘執行自動化系統檢查（System Check），系統會連動本地端設備自動向電視發送測試圖案，並對麥克風發送音訊測試訊號。測試完成後，系統會即時輸出完整的錯誤報告，讓管理人員有充足的時間在會議開始前排除硬體故障。目前該平台已支援第三方顯示器與麥克風的集成，並能與 Microsoft、ServiceNow 等工單系統無縫對接，建立一條龍的管理流程。講者總結指出，AI 方案的核心定位並非取代人力，而是旨在消除員工在會議中尋找連接線材、手動調整鏡頭的日常煩惱，讓團隊能將精神重新專注於核心工作與人際溝通上。