同事關係｜怎與常放負、懶叻的人相處？除減少來往還有這些建議…

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-31 11:51

據說每個人的一生中，無論是一面之緣還是擦肩而過，平均會遇到將近三千萬的人。在這茫茫人海中，有些人變成你的朋友，有些人成為你的愛人，而有些人則成為你的同事。然而職場上，難免會遇到合不來或不喜歡的人，那麼你該如何在不破壞自己的工作狀態、心情，以及不與對方撕破臉的情況下，面對那些煩人的同事？關鍵在於，你無法改變別人，只能嘗試改變自己。

你身邊有這5種麻煩同事嗎？（點圖閱讀）

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1. 同事愛閒聊或八卦怎麼辦？

如果身邊的同事非常喜歡閒聊，偶爾配合還算無妨，但當你有要緊的事，忙得不可開交時，就必須考慮限制與他互動的策略。舉例來說，你可以向同事表示「我有一份今天需要完成的文件」，或是「我十分鐘後必須開會」，直截了當地告訴對方自己有事無法與他閒聊。如此限制與同事的接觸，其實也可以減少和他們互動時，你可能會感受到的壓力和焦慮。

2. 有些同事自認是萬事通？

有時，我們還會碰到自以為無所不知的人。跟這類型的同事一起工作時，或許可能就會發現他們並不什麼事都了解，但卻始終表現出懂很多的模樣，且高談闊論。如果遇到裝懂的同事，你可以順著他的話題下去，繼續問些相關的詳細資訊，當他們回答不出來的時候，說不定就會知難而退了。

3. 只會不停抱怨的同事？

至於愛抱怨和滿滿負能量的同事，很可能也使你深陷消極的情緒，因此你應該盡量不要參與他們的談話，也不用特別貶低他們。要知道，每個人都有自己的情緒想抒發，你可以遠離那些愛抱怨的同事，保持心情的平靜，專注於自己的工作上。不過，假如他們反過來批評你為什麼不加入，這時請冷靜地捍衛自己，接著馬上離開，畢竟減少與這類型的同事互動才是最重要的。

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4. 當同事很無禮的時候？

而遇到說話粗魯無禮的同事，你可以在對方說出冒犯的言論時，沉著地告知他「我覺得這句話聽起來很失禮」，守住自己的底線，讓他知道不可以這樣說話。除此之外，有些同事則是屬於為人浮誇的路線，也許是想要尋求大家的注意力，習慣以戲劇性的說話方式和行為表現，這時你可以聆聽他們的感受，但無需配合演出。

5. 如何與懶惰的同事相處？

那麼，遇到懶惰的同事該怎麼辦？懶惰又總是假裝自己是全辦公室最忙的人，你我身邊可能都曾遇過吧！這類型的同事有可能會告訴其他人，自己做了多少的工作，但其實上班都在處理私人事情，到了午休和下班時間又是第一個離開座位的人。

當你辛苦工作了一整天，想要泡杯咖啡而經過他身邊時，卻發現他正在網購或玩手機的瞬間，你首先要分析，他的偷懶是否會影響到你的工作？如果因為他的緣故，使你的工作量大增或是延遲，就有必要與主管溝通。然而，懶惰同事與你份內的工作並無直接接觸，那就無須理會他，別爭論這是否公平或打小報告，甚至也可以減少與這類型同事的交流，避免使自己工作分心。

記住，我們無法改變別人，只能改變自己。要走過漫長的職涯，就得學習如何與煩人的同事設定界限。同時，也警惕自己千萬別變成他們眼中的那個討厭鬼。

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