職場交際｜握手犯禁未交談已將話題毁掉　正確方式不僅從力度入手

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-22 12:34

握手是日常生活中一種常見的非語言溝通行為，其目的就是要在談話前釋出最大的誠意，告訴對方你是值得信任的，尤其在重要的社交場合中，像是國家領袖之間的會面，更是引人注目的焦點，馬虎不得。這短短幾秒看似簡單的動作，其實大有學問。許多研究都證實，握手能夠提升隨後互動的品質，並產生更高的親密度和信任。手握對了，不管是在工作還是日常生活上，都能成為你交友的利器。以下分析5種最惹人厭的握手方式以及如何正確握手，讓你握手不踩地雷，都成為懂禮儀的社交高手！ 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

職場握手禮儀有甚麽要注意？（按圖了解更多！）

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握手禮儀5大地雷

1. 死魚式握手（The Wet Fish）

這類握手會讓人覺得你性格柔弱，無主見。伸出來的手軟趴趴的毫無力氣，連搖動一下的企圖都沒有，且摸起來冰冷濕黏，不舒服。這可謂最糟糕的一種握手方式，往往在交談還沒正式開始前就毀了它。避免手摸起來濕冷，建議不要用慣用手拿飲料，尤其是冰的飲料。

2. 輾壓式握手（The Crusher）

強而有力的握手，會讓人覺得你是個有自信的人，但用力過頭，捏得對方手發痛就不太恰當，反會讓人覺得你侵略性過強，誤以為你是個爭強好勝的自大的人。

3. 主導式握手（The Dominant）

這是指握手時掌心朝下，而這種類型的人較強勢，習慣處於主導地位。當你掌心朝下時，等於強迫對方以掌心朝上的順從姿態回應。另一種版本則是「扭轉主導型的握手法」，先是直直伸出手，等到握住的那一刻再立即轉向，取得上風。如果你碰到以上情況，建議你可以向左走一步，這樣可迫使對方自然伸直雙手。

4. 推拉式握手（The Push-and Pull）

這類握手若做得恰當能展現剛好的熱情，增加親切感，還能讓對方放鬆，其中訣竅在水平式的推拉，但切勿過度用力，同時也要確保對方和你一樣熱情，不然氣氛會變得有點尷尬。單向的拉式握手（Pull）則是把對方的手拉向自己，這可能會使對方身體失去平衡，這種刻意拉近彼此之間距離感的方法，反會讓多數人感到壓力和不舒服。

5. 雙手摺疊式握手（The Double-hander）

這種握手原旨在展現關心，用兩隻手幾乎完全包住對方的手，向對方保證他們可以信任你並向你傾訴，好讓對方感到舒適和放心，也因此被稱為「手套式握手」（The Glove）。除了包覆對方的手以外，另一隻手也可能會放在對方的手腕、手臂、肩膀，甚至是脖子上！由於此舉特別常見於政治人物會面的場合，又因此被稱為「政治之握」。若用於初次見面的人或還不是很熟的朋友，恐只會引起反效果，讓對方產生懷疑和害怕的心。

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正確握手注意事項

握手時請留意力道的拿捏，握太緊會使人產生抗拒，握太鬆則會讓人感到被拒絕，握的力度要恰好，才能得到彼此的尊重。在工作職場中，不管男女都應給予同樣力道的握手，不要因為體恤對方是女生而輕握，這反而會傷及她的自尊。

另外，握太快或握太久都是大扣分，前者會讓人覺得被敷衍和不禮貌，後者則過於渴望，可能會嚇壞對方，握手建議控制在兩秒即可，太久往往只會造成他人的不舒服。

正確握手標準步驟

在現實中，握手並沒有所謂的公式，但一般可考量幾點：

1. 抬頭挺胸 2. 一定要站起來 3. 眼睛平視對方 4. 使用右手握 5. 手掌垂直、掌心平坦 6. 微笑 7. 叫對方名字或問安

互碰拳頭嚴格來說，這不算是握手，但它仍是一種非語言的社交互動，非常適用在好朋友和閨蜜之間，而只要做對了，真的會讓彼此都感到很自在。

另有一種握手方式，它任由對方的手抓住自己的手指，這體現出被握者的自卑和缺乏自信，但也有可能代表他很隨性，並不理別人怎麼看他，可以自在做自己。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：握手禮儀你懂嗎？小心別採這5大地雷】