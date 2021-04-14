下水道工作月薪豐厚卻常要與排泄物打交道？　網民：隱約聞到屎味

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-14 11:50

甚麼工作月薪可以破十萬台幣、年薪破百萬台幣？日前一名網友發出一張在下水道工作的照片，說明自己雖然月薪高，但工作時刻都要穿着雨衣，有時候還會看到大便從旁邊漂過去。此張照片也讓許多網友推測，他應該是做下水道相關工程，並紛紛留言佩服表示「這個我個人真的很佩服，之前接觸過，臭到一邊乾嘔一邊做。」

高薪但工作性質厭惡的工作，不是人人肯做：

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，自己的工作薪水很多，月薪破10萬元，年新也飆破百萬，但唯一的缺點就是「很髒很累」，且不但沒有下雨也要穿雨衣，但他畢業後投入這一行，就沒有換過工作，「做過大便池，做的同時，大便從旁邊漂過，明天又要做大便池了。」

此文一出，不少網友便猜測原PO的工作應該是下水道相關工程，「做污水真的很辛苦，還好我做的污水沒這塊」、「地下污水超級辛苦！工價少、時間長又危險」、「我有聽朋友說過，全身隱約都聞得到屎味，但薪水真的多」。

對此，也有不少留言鼓勵原PO，紛紛表示「你的職業比那些高官更高尚，敬禮」、「比狗官還讓人尊敬」、「你雙手賺的錢是乾淨的」、「辛苦你們了！感恩」、「謝謝你們的辛勞付出」、「辛苦了，你們願意做別人都不想做的工作」、「無名英雄 」。但也有專業網友表示「照片中擋土只放兩塊鋼板，中間沒有水平支撐，等於沒擋土作用，萬一崩塌有被埋風險」。

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