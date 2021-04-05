專業骨牌藝術家勁到迪士尼都幫襯　曾砌出25萬塊作品12分鐘先跌完

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-05 10:25

很多事人人都能做，卻不一定做得好，而令人療癒、爽度破表的骨牌也不例外。人人都可以堆骨牌，但要發想、設計並且一塊一塊疊出一件充滿機關的大型作品可不是想像中那麼簡單。如果你認為骨牌稱不上是一門藝術，那你一定還沒看過骨牌藝術家 Lily Hevesh，稱她是世界上最着迷於骨牌，並將堆骨牌這件事發揮到最極致的人一點也不為過。 文：Bakery Kung, Adam Lin（GQ Taiwan）

點擊下圖了解更多Lily Hevesh 的骨牌事業！

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Lily Hevesh 是一名全職骨牌藝術家，也是 YouTube 上最熱門的一位，她的頻道坐擁 300 多萬名訂閱者以及 5 億以上觀看人次。把她的工作流程拆解成幾個步驟：「設計骨牌、疊骨牌、推骨牌、收骨牌」或許聽起來很簡單，但為了讓骨牌順利倒下，作業所耗費的時間和心力可不是人人都能體會。

在過去十年間，Hevesh 花了上千小時打造出許多大型骨牌作品，包括目前累績觀看超過1億1千3百萬次、用1萬5千個骨牌打造的「The Amazing Triple Spiral 三重螺旋」，還曾經帶領 19 人的團隊用 25 萬個骨牌打造美國國內最大的骨牌作品，從頭到尾花了 12 分鐘 39 秒才全部倒下。

但即使擁有這麼多經驗，還是難免會有「失手」的時候。骨牌之所以好看就是來自於「骨牌效應」，當一塊骨牌倒下，成千上萬（用這句話形容 Hevesh 的作品還真的不誇張）的骨牌跟着倒下，不只在視覺上令人產生快感，聽覺上也是一種療癒的享受。但也因為這樣牽一髮而動全身的效應，前置時只要一不小心讓一片倒下，往往一發不可收拾，毀掉的是幾天、甚至是好幾周的心血。

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為了降低悲劇發生的機率與風險，她會一邊建造作品一邊做出安全間隙，也就是在各處取出5個骨牌，這樣如果不小心推倒作品，至少還有補救機會。不過她也表示，在完成作品之前要將安全間隙「5個5個」補上的時候壓力也超大。

Hevesh 目前已經和不少公司合作，也參與過不少廣告案子，客戶包括 Disney、 Marvel、Pizza Hut、LEGO、The Tonight Show Starring Jimmy Fallon、Late Late Show with James Corden，甚至幫 Katy Perry 打造過專輯宣傳。她到世界各地用骨牌將公司的標誌打造成一件件會動的藝術品，而背後的得力助手就是 Microsoft Excel 程式，幫助她將圖片轉換成骨牌的語言。

而是甚麼讓 Hevesh 的骨牌帝國脫穎而出獲得這麼多關注？這或許要歸功於她充滿實驗性且愛玩的風格。「我的作品風格很瘋狂。」整齊方正的骨牌滿足不了 Hevesh 對這項藝術的野心與想像，在創作時，她習慣以一種類似建築的方式思考，先構築作品的立體架構，有時更在轉彎處融入 3D 元素，加入機械、球體等小道具，讓視覺效果和聲音都更豐富、活潑且賦予生命力。

身為一位成功的全職骨牌藝術家，要能夠將骨牌發展成事業，並在人人都能經營自媒體的數位洪流下闖出一片天，Hevesh 靠得從來不只是一雙巧手與過人的耐心，更重要的還要具備獨到的設計觀點、商業頭腦、執行力、抗壓性以及解決問題的能力。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：視覺、聽覺都超療癒的工作！看骨牌藝術家 Lily Hevesh 如何打造自己的事業帝國，讓Disney、LEGO 都找她「疊骨牌」！】