升職｜職場世界最緊要埋叻人堆？　實力欠奉讓你跟蓋茨見面也沒用

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-04 12:09

隨着網絡、通訊技術越來越發達，比起幾十年前，現在我們有機會認識更多的人。副作用是，越來越多的現代人，在錯綜複雜的人際關係裏，呈現的狀態是，淺層交往成為常態。對很多人來說，我們在社交場合見過幾面，說了幾句話，留過電話號碼，或者在一個群裏聊過天，就算是認識了。

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就有這樣一個女孩，曾經給我炫耀過一份「名人通訊錄」，都是一些名字如雷貫耳的大咖的手機號碼。可是沒有真正的交情，就算是有這樣一份通訊錄又能怎麼樣呢，打電話過去，人家不理還是不理。曾經看一個名人的脫口秀節目，他說他的手機裏存了幾千個號碼，但是大多數的人，無論怎麼備註，都想不起來對方是誰。

理財暢銷書中有這樣一個觀點：再窮也要站在富人堆裏。並不是說這個觀點不對，多接觸富人，學習富人身上優秀的品質，肯定是有好處的。在這個商業社會裏，即使成不了大富豪，我們至少也應該立志成為一個中產階級，成為一個有恆產者。但是甚麼事情都是過猶不及，如果看不到人家身上成功者的特質，只看到人家頭上金光閃閃的光環，不停地刻意「認識」各類名人，想要劍走偏鋒，蹭名人流量，恐怕並不現實。

有一次，一個朋友給我推薦了一個做美容顧問的女孩，幫助我進行肌膚護理，實際上就是向我推銷化妝品。這個女孩的朋友圈更是讓我大開眼界，她每天也是忙得不亦樂乎，忙甚麼呢？忙着參加各種高大上的活動。今天去遊輪上參加一個酒會；明天去五星大酒店參加一個派對…在網上曬的，都是與各界名人的合照，再不濟也是名人站在台上發言的照片。據她說，這些名人都是她的客戶，她的產品使用者。每次看完她的社交網站朋友圈我都有點自慚形穢，她每天忙着給這些人服務，都是有錢也捨得花錢的主兒，還看得上從我這兒賺的這點蠅頭小利，三番五次上門讓我試用她的產品，真有點兒受寵若驚了。

巧的是，她朋友圈中的那些名人裏，有一個我也認識，這也再一次驗證了六度分割理論—世界上每兩個人之間只隔着六個人的距離。這個名人早年是一家時尚雜誌的主編，近兩年熱衷於當選秀節目的評委，她皮膚非常好，是個瘋狂的護膚達人。有一次我特意問她，你在用某某牌子的產品嗎？是某某賣給你的？她說，甚麼牌子？沒聽說過，某某是誰？看看，虛假的招數早晚都會穿幫。

從一個人成長的角度來說，我覺得這種把個人提升的重心，放在發展人脈上的做法，真的是弊大於利。盲目地拓展人脈、出入各種社交場合、加入各種群聊的意義真心不大，其效果微乎其微，頂多就是人家心情好的時候給你點個讚，這樣浪費自己的精力，真不如集中時間和精力讓自己成長更有效。

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作家周國平說過：「真正的友誼是不喧囂的。根據我的經驗，真正的好朋友也不像社交健兒那樣頻繁相聚。」人際關係當中，當然每個人都想跟資源更多的那個人交往，建立良好的關係，但是你要捫心自問，人家為甚麼要跟你交往呢？你是讓人家敬佩敬仰了？還是你有人家需要的東西？亦或是你言語有趣，面目可喜，人家覺得你這個人還算有意思？

總而言之，你對人家來說，總得有點兒交往的價值吧。假設你有機會跟比爾．蓋茨一起吃飯，如果你身上沒有一點兒讓人感興趣的東西，人家頂多也就是出於禮貌對你點頭微笑，對你又有甚麼實惠的好處呢？

所以，決定你有效人脈的不是你交際範圍有多廣袤，而是你自身的實力水準有多高。

我曾經在「知乎」上看到這樣一句話：你認識多少人沒有意義，能號召多少人才有意義。這讓我想起《水滸傳》裏的宋江，宋江可真稱得上是一個相識滿天下的人，而且他的人際關係可真非常牢靠的，哪個英雄聽到他的大名都是倒頭便拜，個個都願意為他肝腦塗地。宋江經營人際關係，眼光並不總是往上看，也經常往下看，他在江湖上號稱「及時雨」，常常拿出真金白銀來為人救急，而這些人大多數都不如他。他的仗義疏財沒有白疏，為他日後當上梁山泊的頭領奠定了堅實的基礎。在這一點上，女生應該向男生多學習，男人做事往往更加實際，目的更明確，這為他們節約了很多成本，少走了很多彎路，就像宋江，他在人際關係上的付出是有回報的。

由此可見，做一個忙忙碌碌的「交際達人」是多麼無意義，苦心製造的虛假人脈是多麼一文不值。熱衷於那些沒效果的應酬，實際上是在浪費自己的青春。如果你的朋友圈裏恰巧有這樣一個人，你打算怎麼辦呢？我是這樣做的：首先，有句網絡用語叫「人艱不拆」，我肯定不去拆穿對方，無端招人恨幹嘛呢？就像對那個賣化妝品的女孩，我肯定不會說「我問過你的某個客戶了，對方說根本沒用過你的護膚品也不認識你」，我只是會微笑着說，「親，不好意思哦，你家產品好像不太適合我的膚質。」這是每個正常成年人都該有的情商。其次，冷處理，把她晾在那，這樣的人，基本可以無視。你有時間演，我沒時間看。

希望我們每個人，都不要把自己置於這樣尷尬的境地，把寶貴的時間和精力，投入到真正值得的事情上去。人際關係的真諦，便是你確實有值得別人與你交往的價值，如果沒有，或者是你的價值跟人家的嚴重不等值，那麼我勸你死了跟這人保持緊密聯繫的心。與其把時間花在「認識很多人」這種無聊之舉上，還不如花時間來考慮如何把自己變成一個更厲害的人。

《簡單，應對複雜世界的利器：不再內耗的六大心法，專注真正重要的事》（ 作者：姬曉安/三采文化出版）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：真正的友誼是不喧囂的！你認識多少人沒有意義，能號召多少人才有意義。】