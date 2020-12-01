一句「我都係」竟將話題終結？　懂6大健談技巧同事定視你為心腹

有過關於「想成為能跟任何人都聊得來」念頭的人，我猜，下一秒又會對自己說：「算了啦！我就不擅言詞啊！」「我就不是那種人，只能怪我天生內向、不懂炒熱氣氛」來否定自己。

好想成為一個說話幽默風趣的人，真羨慕那些不管在甚麼場合都能談話自若的人！

不過，先別急着否定自己！因為健談並不是天生的，而是懂不懂得在與人相處時，讓話題延續下去。《成為有趣人的55條說話公式》表示，要當一個「有趣」的人，得先從「關心對方」出發，書中舉出6條通則，讓你成為一個「好聊」的人。

社交高手聊天的6大原則（按圖了解）：

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General Rule 1. 別說「我也是」

大家一定都遇過這種話題「小偷」，把話題的重心轉到自己身上，也沒有留下一點話尾、更沒有想要聽別人分享經驗的意願。

這種「我也是」的回答，無疑是變相的告訴對方「我沒有很想了解你」「這件事情沒甚麼特別的」，很快就讓話題結束了。往後遇到他人想和你分享經驗，請試着先把「很想分享自己」的心情收起來，好好聽完他人的經驗，再適時提問、聊聊自己的故事吧。

General Rule 2. 別只單純地回答別人的問題

面對他人提出的「是非題」，不要只回答「是」或「不是」，否則對話瞬間就結束了。想讓對話順暢、延續，得留「話尾」給人回應。像是：

原來你對這個有興趣？好玩嗎？

如果對方的話題你真的不了解、也沒有興趣，不如就先從提問開始，盡量將對話的光譜引導向對方熟悉、有興趣的那一端。

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General Rule 3. 將對方說的話延展成新話題

延展話題的好方法，其實是可以練習着將對方說的話「圖像化」，像是在腦中描繪「棒球隊經理」的例行事務，針對工作項目進行提問。如果想像不出來，可以直接問：「棒球隊經理都負責甚麼事？」一旦開始想像對方處境，接着聯想到他可能會遇到的事情，甚或是與他一起共事的夥伴可能是甚麼樣的人，這些都是聊天的素材。

General Rule 4. 具體回答對方的問題

回答「都喜歡」，幾乎完全不留給對方發展下個問題的空間，會很容易陷入冷場，即便你是微笑着回答，也會讓對方有一種「他是不是不想跟我聊天」的錯覺。

假如對方的提問你真的毫無涉獵，也可以舉個例子，為對方鋪設問下個問題的台階，進一步尋找雙方的交集點。

General Rule 5. 避免問出「是非題」

是非題的問題，通常答案都是理所當然，也很難接續，一問出來就會讓場面陷入凍結。

為了避免這種事情發生，你必須更深入了解對方的狀況，把對方的處境做為切入點，就可以問出比較有發展性的問題。最好的提問者是，能夠讓說話者本人主動想起他忘記的事情，這樣才能得到意料之外的回應。

General Rule 6. 順着對方問題，提出反問

「反問」是很基本的對話技巧，基本上對方會提出某個問題，表示對該問題很感興趣，換句話說，他可能針對這個問題有準備許多答案與討論內容，也想被問。

剛開始聊天的時候，反問可能並不會製造多有趣的氣氛，但通常只要丟出任何訊息，對方都會回應，不至於中斷話題。所以，初次見面的人，針對對方的話進行反問，可以緩解彼此緊張的情緒。

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