月薪逾2萬每天只在整Excel表？　事主嘆想轉工網民卻錯重點…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-24 17:28

「錢多、事少、離家近」是許多踏入職場的人共同夢想，但這樣的好康不是每個人都有，台灣一名網友在《Dcard》發文表示自己的月薪有8萬2（台幣，約港幣2萬3千元），但工時長又累，讓他萌生想辭職的念頭。原PO分析自己想離職的原因，沒想到網友們看了竟然搶着說「不做給我」。

人工咁高竟然仲想辭職？（按圖即睇點解！）

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原PO表示自己的月薪有8萬2，加上股票一年大約有130萬到140萬元的收入，雖然高薪但忙起來的時候工時可能接近16小時，雖然不是每天都這樣，但在趕案子的時候，平均1天加班6小時，而且因為底薪高所以很難報加班費。

原PO說會想要離職的原因除了很累、工時長又不能報加班之外，工作內容也讓他學不到東西，「沒甚麼能學的，每天都在那邊拉excel表格」，而且可見度低，因為最上層老闆們不會看到員工的努力，再加上這家台灣分公司是很新的團隊，長官會力求表現，而他的老闆是「面面俱到」的人，上層開出的要求幾乎都接，但接了都是下面的人在做。

他表示自己在這個團隊裏面年資是偏淺的，前面還有很多前輩在排隊，所以很難升職。原PO還透露自己不受上司青睞，即使很努力，但長官的言行讓他覺得自己在這個團隊裏面好像可有可無。雖然想離職的原因很多，但他也說同事人好相處以及高薪是他不願離職的關鍵，再加上他對自己工作能力的質疑，「能找到這樣的工作就是封頂了？應該要繼續做下去比較好？」

工作內容曝光後引起網友們議論，「8萬2只要拉拉excel，這誰都可以做吧」、「拉拉excel這麼爽的缺不做？」、「你要不要辭職給我？我會用VBA寫全自動更新的excel報表」、「拉excel表格，哪間？你不想的話，請讓我進去」。

但也有人語重心長地給予建議，「很需要錢就留，很不快樂就走，若這兩項沒有明顯推拉力的話，我會建議離開，沒有未來性且枯燥的工作是做不長久的」、「感覺生活品質很差，我會選少一點錢生活品質高一點」、「可以邊做邊找，確定有找到更適合自己的工作再離職，不要一時生氣就想不開，別和錢過不去」、「前幾年跟你一樣拼到沒日沒夜，現在朝九晚六準時下班，年薪2百萬。工作記得考慮一下未來，能不能以經驗換生活，這樣才做得長久」。

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