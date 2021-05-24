為生活奔波家人卻斥不黐家？　網民嘆受情緒勒索有苦只得自己知…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-24 18:03

編按：市道不景，不少打工仔為保工作都寧願加班，以時間換取工作的穩定。然而有些時候，家人卻不太懂得體諒，結果一些看似無心的說話，卻對大家的心理造成負擔，甚至覺得家人是在情緒勒索…

家人的情緒勒索讓人崩潰？（按圖看清）

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有網民早前在網上分享：活在傳統家庭最大的悲哀，就是每天要面對家人無窮無盡的情緒勒索！

家人煮菜沒吃完=為甚麼不吃完？不好吃？要這樣我以後都不要煮了！

家人幫我買衣服褲子我沒穿=為甚麼不穿？我好心買給你被你這樣糟蹋， 以後我都不買了！

沒跟家人有互動=請問你把這個家當酒店嗎？

然後我上班送外賣只要超過晚上十點，家人就會打電話過來說怎麼還不回家？然後回家家人就會跟我抱怨你不回家我根本睡不着！我真的快瘋了！ 每天面對無窮無盡的情緒勒索，我真的不曉得甚麼時候要進精神病院！然後只要跟長輩回嘴就是大逆不道！你們他X的幹脆買條狗鍊套在我脖子上好了！

活的好痛苦， 啞巴吃黃蓮！

網友回應：

「如果能力可以負擔，搬出去住吧」 「不要理會就好，逆向操作，我也是傳統家庭長大的」 「充實自己，靠自己的能力搬出去住，為自己好好的生活」 「這一切都是為了你好，懂嗎」 「對着幹幾次就好了！前提是你有膽子嗎？這個分寸請自行拿捏」 「沒本事搬出去就閉嘴 吃家裏住家裏還抱怨家人情緒勒索，如果你很厲害你就去科技公司工作了，不是在那邊送外賣」 「有能力就搬出去吧，抱怨就給他們抱怨，左耳進右耳出吧，重點是一定要做能夠存錢的工作，不然你就浪費這段時間」 「出去自己住，即使是小套房也是自由的。記得固定時間拿些生活費、年節和他們的生日要記得包紅包。其餘的就都別聽入心去。」 「這肯定是你媽，我能體會你的心情，搬出去一段時間，情況就會改善了！」 「分開、是彼此冷靜與自省的良藥!」

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