網民推5大另類熨衣法　最掂竟是這種！另推介熨衫神器「蒸汽刷」

香港地少人多，居住環境愈住愈細，基本連睡覺的位置亦十分勉強，更莫論儲物的空間。所謂「人靠衣裝」，一套筆直的西裝絕對加分不少，但納米樓又何來有位置放熨衫板呢？網民就推選5大方法，就算住蚊型樓，都可以有套整齊西裝返工。



香港地少人多，居住環境又愈住愈細，想放一張麻雀枱都有困難，更何況騰出空間熨衫。（納米無明火@ViuTV截圖）

***按下圖即睇「網民推介的5大另類熨衫法」***

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蝸居恩物：直立式蒸汽刷開15秒即有足夠熱力

要在蝸居生活，一個直立式蒸汽刷絕對是必需品。Tefal DT6130 蒸汽刷超輕巧設計，而且有2.6米特長電線，70毫升的可拆式水箱設計，就算納米樓的電掣位有限，都適合單身貴族或情侶使用。蒸汽刷更可以每分鐘提供20g克蒸氣輸出，足夠處理一般衣物。蒸汽刷的預熱時間短，只需要15秒的時間就能夠有足夠的熱力，而且更衣物纖維刷，只需要在衣物上輕輕一刷，就可以輕鬆處理皺摺位。

Tefal DT6130 蒸汽刷價值$419，用01積分可抵消$209。

蒸汽刷4大特色：



- 超輕巧設計

- 蒸氣輸出高達每分鐘20g克

- 15秒快速預熱，配備衣物纖維刷

- 2.6米特長電線

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/06)

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