怎麼社會只談能力不談夢想？　所謂「不切實際」根本是思想陷阱…

網絡上潮文映画有一段名為《Come On James》的舊短片，當中描述考上香港大學的女朋友和考不進大學的男朋友分手的時刻。當中女方向男方說的一句對白，實在反映了我們被教育的思維：



你想做的事，整天都在講夢想。夢想可以當飯吃嗎？這個社會很現實的，講夢想都需要有能力！

早陣子，我又和朋友行經旺角，見到一位自彈自唱的年輕人在街頭表演。我對友人說：「這是一個有夢想的人。」友人以果斷快速而又冷淡的語氣回應我：「夢想可以當飯食嗎？」

原來在多年教育以及耳濡目染之下，我們都被灌輸一種價值觀：夢想是不踏實，不能當飯吃的。

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教育旨在量產勞動人口？

說到這裏，我們不得不談我們自小所接受的教育。

哪些學生會被評為優等生呢？就是那些記憶力好（記憶學校希望我們記憶的東西），遵從老師指示（服從權威），琴棋書畫模仿成年人（跟從樣辦）……的那些學生。

這些學生，會成為兒童和青少年之中的「成功人士」，然後考進心儀學系（所謂的心儀學系，大概也是別人向他灌輸的想法）。到最後覓得「理想」工作（這也是耳濡目染下所產生的「理想」）……然後融入企業大染缸，過着工作，工作，再OT的生活。

這些優等生的一個特色是：他們在自小被熏陶的環境之下，察覺不到自己其實是量產勞工系統生產出來的其中一塊齒輪，還要沾沾自喜。

企業就是希望我們沒有思想

要訓練一個勞工的服從性，大致上有兩種方法：

一、緊湊而密集的訓練，在短時間內要熟讀大量內容；



二、不停的超時工作，趕deadline。



這兩種方法異曲同工的地方就是：掠奪勞工的思考空間，令他們有工作能力而沒有思想。

一個人在這種工作環境之下，再配以「夢想不能當飯食」這預設前提，自然會不假思索地，努力地，達致企業所定下的目標，拼命為企業賣力。

這究竟也是不少企業的目的。

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「習得性無助」（Learned helplessness）的相反玩法

要令智力普通的勞工服從指令，有些機構會以「習得性無助」這種玩法，令勞工感到無論幹甚麼都會以失敗告終，最後失去野心鬥志，然後服從指令。

而要訓練高智力的員工服從指令呢？企業就需要以相反的玩法：先定義成功，再提供方法，然後生產出一批「成功人士」樣辦，令其他人爭相仿效，走同一條路。

說到底，企業就是希望我們沒有真正屬於自己的夢想。

當你明白這玩法的時候，已經無法跳出

年紀小時不聽話、創意跳脫的學生，在這教育環境之下，很大機會取不到高階學歷，結果長大後為口奔馳，忘記了甚麼叫夢想。

年紀小時成為優等生那一群呢？卻在職場打滾一段日子才發現企業的玩法。他們會跳出來追尋自己的夢想嗎？大概不會。

原來陷阱在於，這些優等生半生所累積的技能，主要都是為執行企業高層指令而設。他們被訓練出強勁的執行力，卻沒有被培養出想像力和創造力。他們知道如何為企業打拼，卻不懂得為自己創業！

結果，在缺乏創業對手的情況之下，出現「贏者越贏，輸者越輸」的狀況。

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夢想，創意，創造，創業

說到這裏，大家又會問：「半宅職薯，你又怎樣跳出這個框框，而且連環創業呢？」

其實要多得多年前的一個夢想。我曾經夢想成為一個出色的培訓師（當然現在已經在做培訓）。有一次科技大學問我：「可不可以為我們的學生給予創意思維講座？」我毫不考慮一口答應。

在準備這個講座的過程之中，我做了大量研究。不知不覺間，我掌握了產生創意的方法。在往後多年，我的創意和執行力不斷發生化學作用，透過觀察、思考和想像，進階成一種創造力。當創造力配以商業思維，就成了創業的能力。

結語

「夢想不能當飯食」，是社會主流價值觀灌輸給我們的信息。在夢想與現實之間，大部分人都缺乏一道橋樑。當你找得到這一道橋樑，你自然會懂得如何實現夢想，然後湧現更多夢想。若果再配以堅毅和努力的話，夢想終有一天，是可以當飯食的。