搵工．面試｜見工被問甚麼最感尷尬？網民一致認同這問題最「廢」

疫情期間雖造成不少人失業，不過也有人趁機轉換跑道換工作。若面試時碰到長官問：「你待業都在幹嘛」，如果是你會怎麼回答呢？



在求職的過程中，面試是個相當重要的關鍵，除了能讓自己有機會更深入了解公司背景，也能藉機向老闆或長官展露頭角、提升進入夢想職場的機會。但在面試時，難免會碰上些較困難、或較難回答的問題。近日，就有網友被面試官問了一個巨尷尬的問題，讓他在Dcard發文詢問「有沒有正確解答可以分享一下？」，此文一出便引發網友熱議。

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被問「待業在家都在做什麼」該如何答？

近日，一名網友在Dcard以「面試被問待業都在幹嘛要怎麼回答?」為題發文，他表示自己目前待業3個月了，去面試時被面試官問「你待業都在幹嘛」，讓他感到不知所措，無奈的寫道：「總不能老實說，這段期間找不到工作 或是待在家啃老吧，有沒有正確解答可以分享一下？」。

貼文一出便引發網友熱烈討論，紛紛留言「面試最廢問題」、「每次聽到這題都會想：你要不要看看你自己在問什麼問題」、「隨便說讀了什麼書、準備什麼證照、掰一下很難嗎？」、「不要好傻好天真跟他說你就在休息好嗎？」、「回：找工作啊，問這什麼爛問題，還敢出來面試人」、「老子有錢在家休息啊」、「在跑外送啊」、「吃飽睡睡飽吃」、「回：問那麼多幹嘛」。

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認真網友給建議：精進自己！

也有網友正經給出建議「三個月還好，就說準備面試資料以及持續面試」、「其實說好好休息也完全沒問題啊」、「一個半月疫情在家好好防疫，剩下的時間準備履歷自傳和面試或臨時打工之類」、「我都說我買了線上課在家充實自己」、「找工作、準備英文檢定、幫忙家裡的生意」、「我回答說陪老人家去鄉下弄植物」。

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