畢業生起薪冇50k便猶如垃圾？　3大網上常見言論盲信就太天真…

上討論區，對你來說可能已經成為生活一部分。有時上討論區，我會覺得自己進入了平行時空。今天半宅職薯就和大家分享，對於討論區常見三大職場價值觀的想法。



價值觀一：新畢業生50K？ 文員30K？

兩個分別以年青人及媽媽為主要對象的討論區，雖然網友的價值觀截然不同，但對於職場薪金看法卻如出一轍：持脫離普遍現實的標準。

新畢業生人工要$50K或以上，否則都是垃圾工或者「伏工」，是「唔係人做」的；文員的薪酬應該要達到$30K，並且工作量不高。這都是網友的價值觀。

但當你參考政府統計處2021年第二季的統計報告，你會發現15至24歲年齡組別，男女合計的每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工），是港幣$13,000；25至34歲年齡組別，是港幣$20,000；而收入最高的年齡組別，即35至44歲，也只是港幣＄24,000。

數據反映甚麼？就是新畢業生月入$50K不是無可能，但那些都是人中龍鳳，佔勞工市場極少數。大部分人只是月入萬多元而已。

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而另一方面，按主要工作所屬職業劃分的就業人士每月就業收入中位數（男女合計），「文書支援人員」收入中位數是港幣＄16,000。

至於較高層的「經理及行政級人員」和「專業人員」呢？收入分別是港幣＄45,000和＄50,000。

那麼一個文員是否有可能月入港幣$30K呢？都是那一句，可能性是有的，只不過頗低，也絕非主流。

價值觀二：「伏工」處處

「伏」這一個字有相當的主觀成份，但也並不代表網民所認為的「伏工」實質上都是好工。問題出於期望落差。

年青人初投入職場，未摸清楚職場隱藏規則，故此自然認為聘用條件所寫的工時就是真實的工時。

而與此同時，職場新鮮人未完全擺脫學生心態，誤以為上班「學嘢」的意思是有專人在身旁開一個課程面授，卻發現原來要邊做邊學，靠自己領悟，自然覺得孤單難耐。

那麼在職場打滾了一段日子的人，又會否遇到「伏工」呢？其實他們一樣要超時工作，靠自己邊做邊學，但卻因為「睇化了」，接受了現實（也可以說是被現實磨蝕），自然主觀的認為這是「正常工」，而不是「伏工」。

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價值觀三：崇尚辭職

當你多上討論區，你會發現辭職彷彿是一種尋回自我，擺脫束縛，甚至值得崇尚和爭相仿效的行為。

原因何在？我認為主要原因在於打工仔在職場上找不到希望。辭職離開無希望的地方，便代表有機會找到新希望。

而我所親身接觸的年青人，不少都認為工作不能帶給他們希望，於是尋找另外的出路，例如創立副業。

當然，年長一代會因此而批評年青人不安定、無耐性。但從另一角度看，這究竟是上幾代的人所設計出的「超穩定結構」（令既得利益者穩定地獲益），令年青一代感到窒息、氣餒、無希望。

再看同期政府統計處的失業數字，你會發現男女合計，15至19歲，以及20至24歲的失業比率，分別高達18.4%和13.3%，遠高於5.5%的整體失業率。

就此，我有一個觀察。年輕人之所以（選擇）失業，或多或少是受到脫離現實期望的引導：大家看看各大專院校的招生章程（某程度上也可以說是廣告），都強調畢業生如何找到理想工作，實現夢想。而對於大部分年青人都要由小薯做起這一個事實，卻著墨極少。

在這種引導之下，年青人自然相信鴻鵠將至，好工即將降臨。

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結語

最後不得不提討論區的特色：大部分討論區的本質並不是嚴謹的知識交流，更多是情感上的宣洩，或者圍爐取暖。當然偶爾有高質素的交流，但也不難發現同一account在不同日子的留言，有自相矛盾的情況。

留言當中多少是反映全面的事實，多少是對現實的宣洩，多少是對夢想生活的投射，實在不得而知。

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