事業規劃｜人工有幾多　早在搵工那天已決定　打破宿命只得這方法

十多年前讀碩士的時候，教授在課室說了一句說話：「教授就是教授，學生卻有無盡可能性。」當時的我覺得難以置信：當教授簡直是人生的終極目標啊！教授為何妄自菲薄呢？

十多年後的今天，我終於明白一個道理：付出與收入存在不對稱性。而大部分的跑道，大致上都存在一個「跑道盡頭」的。



先談談教授的薪金

在這裏討論的是大部分的教授，而不是院長校長等高級管理階層。

根據網上資料，2018年香港科技大學，助理教授、副教授、教授的起薪點分別為港幣月薪$59,570、$71,530及$87,575。

那麼香港大學又如何？根據網上一則招聘資料，2021年香港大學School of Humanities (Art History) 招聘Assistant Professor、Associate Professor、Professor 的年薪分別是港幣$745,080、$942,660及$1,277,640。

而根據我的觀察，要一級一級晉升，往往需要漫長的歷練。

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付出與收入不相稱

這樣的薪金，對於普羅大眾來說看似很不錯。但我們必須考慮入職條件及難度：首先你必須擁有一個哲學博士學位，而根據我觀察通常是來自名牌大學。

要完成哲學博士學位，絕對不是一件容易的事。我未讀過博士，但根據我認知，過程中會讀到你迷失，氣餒，甚至乎多年仍不能夠完成論文畢業。

而當中又有多少位哲學博士能夠取得教席呢？相信只有優異者才能夠成功，其他比較「普通」的（其實也是精英），卻要另覓出路。

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我的小學同學變成了教授

我也有一位小學同學後來在科大任教：記得在小學二年級的某一天，我和一班同學在放學途中邊走邊玩。我嬉皮笑臉的對他說：「你過來一起玩吧！」他卻成熟的回應：「用時間來思考不是更好嗎？」

記憶中這位同學，每年都上台拿獎項，大部分時間都全級考第一。後來他考入名牌中學失去聯絡，最後卻又在科大相認，當時他是助理教授，我是part-time碩士學生。

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每人都有自己的跑道

教授同學「由細拎A拎到大」，是學術界尖子，擁有完美無瑕的成長經歷。而我呢？中學時代前半段都在搗蛋，中七畢業後更放棄讀大學由紅褲子做起。我成長過程中也有努力，但肯定不及他的完美。但當大家在三十歲那一年重遇，生活水平竟然差不多。

在及後的日子，教授同學繼續進行他那深奧的學術鑽研，寫出一些大家每一個字都懂，但拼起來便考起大家的高深學術文獻。而在執筆的今天，他已經晉升至副教授了。

而我呢？卻選擇了一條刺激又不穩定的跑道－營商。

可以說的是，教授同學選擇了一條高門檻，但卻相對穩定又有前途的跑道，享受崇高的地位；而我呢？卻選擇了自己創建一條跑道，在蝕錢與賺錢之間周璇，兼任摺起衣袖的「打雜」及定出方向的小老細。

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再看看薪金統計數字

根據政府公佈《2020年收入及工時按年統計調查報告》，「經理、行政級人員、專業人員及輔助專業人員」的每月工資中位數是港幣$28,400，而第七十五個百分位數（即是排頭第四分一）是港幣$42,800。

換句話說，作為僱員的你，要是表現相對優秀的話，每月收入大概是四萬多元。

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跑道有盡頭？

走筆至此，大家會開始發現，不少鮮明的跑道大致上是有一個盡頭的。而你的收入，又未必與你的付出成正比例，卻視乎你選擇了哪一條跑道。

我個人的觀察是：越是鮮明及人所共知的跑道，越快因吸引過多競爭者而變得狹窄不堪。而絕大部分跑道，都是對具開拓精神的先行者有利。因為當這些先行者霸佔中高位置，便會設立一重又一重的關卡，令後加入者更難挑戰其地位。

在這一個選擇跑道的遊戲之中，只有極少部分的超級尖子能夠享有禮遇，獲鋪排一條通往更高層次的跑道。至於大部分普通人所在的跑道，大致上是有一個盡頭的。

結語

這篇文章談的並不是個別特別優秀的尖子，卻是大部分人的遭遇。

付出和所得存在一種不對稱性，卻視乎你選擇了哪一條跑道。當然，如果你選擇承受風險的話，創造一條屬於自己的跑道，會是突破「跑道盡頭」的選擇。

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