「前度掉進水，你的職業能為他做甚麼？」網民爆笑回覆句句衰到爆

體育主播出身的台灣藝人吳怡霈外型甜美、口條流利，近年在主持、戲劇領域都有出色表現，私下也不時會透過社群和粉絲、網友互動，日前她對Facebook專頁「TEEPR 亮新聞」提問「如果你的前任掉進水裏，你的專業可以為他做甚麼」的回答更是笑翻眾人。



若前任掉進水裏，你的專業可以為他做甚麼？

「TEEPR 亮新聞」在Facebook詢問「如果你的前任掉進水裏，以你的專業可以為他做甚麼？」帖文曝光後立即引爆熱議，吸引各行各業的網友留言分享：

·「幫她立遺囑免費」

·「發一條獨家」

·「只能幫他設計墓園了」

·「遺照修圖」

·「我是數學系的，我會幫他算他活着的機率」

·「身為一個專業的會計，我可以為你計算遺產稅」



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吳怡霈「免費替他主持告別式」回答笑翻網：最大溫柔

有趣的是，不少藝人、網紅也現身留言區回覆，像是曾任主播、擁有豐富主持經驗的吳怡霈就逗趣回應「我可以免費替他主持告別式」，笑翻大票網友，超過2700人按讚，誇讚她幽默又大方，也有網友覺得應該收費，對此吳怡霈也補充說明「免費主持是最大的溫柔」。

演員王晴則表示「演孝女」、主持人段慧琳搞笑回覆「現場收音然後剪進我的podcast『運動人的pain cave』裏，告訴大家身為海島子民學游泳的重要」、啦啦隊女神巫苡萱也笑回「幫他加油！總有一天會游回岸上的」。

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