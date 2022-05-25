男友「以工作為重」提分手 美女直接「同佢老闆約會」復仇片瘋傳
撰文：ETtoday
出版：更新：
俄羅斯25歲網紅波麗娜（Polina Nioly）近來拍片爆料，前男友竟然以「追求事業」為由和她分手，不甘被甩的她沒有自怨自艾，反而想出最強報復方法，跑去和對方老闆交往，引發網友討論。
在TikTok上擁有26多萬粉絲的波麗娜，時常在網路上分享奢華生活，沒想到看似人生勝利組的她竟然被甩，不過她很快就振作起來，近來身穿黑色性感洋裝拍片表示，自己已經復仇成功，因為她現在的約會對象是前男友老闆。
點擊放大瀏覽波麗娜照片▼▼▼
+22
超狂報復片立即獲得120多萬點閱，許多網友大讚波麗娜「霸氣」、「你是我偶像」。
不過也有人批評她拜金，只想和多金男交往，難怪前男友要和她分手。波麗娜則霸氣回應，她自己就很會賺錢，所以男友當然要找旗鼓相當的。
TikTok美女婚後驚見老公同細妹偷偷喺房咁樣做 拍片公審再離婚51歲返老還童級美魔女沙灘做瑜珈 凍齡外貌加逆天身材惹網民暴動TikTok美少女網紅粉絲過億 創建商業帝國「自立豪門」台「逆天制服美少女」曾憑1張相紅到日本 5年後榮升媽媽近照曝光美國模特兒投訴TikTok 稱影片被刪是「歧視我太性感」學界排球美少女爆紅 IG驚見大尺度內衣照電暈網民：超過一百分超強棒球長腿美女vs投球機影片瘋傳 勁到獲職業球隊邀請去開波
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】