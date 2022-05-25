男友「以工作為重」提分手　美女直接「同佢老闆約會」復仇片瘋傳

俄羅斯25歲網紅波麗娜（Polina Nioly）近來拍片爆料，前男友竟然以「追求事業」為由和她分手，不甘被甩的她沒有自怨自艾，反而想出最強報復方法，跑去和對方老闆交往，引發網友討論。



在TikTok上擁有26多萬粉絲的波麗娜，時常在網路上分享奢華生活，沒想到看似人生勝利組的她竟然被甩，不過她很快就振作起來，近來身穿黑色性感洋裝拍片表示，自己已經復仇成功，因為她現在的約會對象是前男友老闆。

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超狂報復片立即獲得120多萬點閱，許多網友大讚波麗娜「霸氣」、「你是我偶像」。

不過也有人批評她拜金，只想和多金男交往，難怪前男友要和她分手。波麗娜則霸氣回應，她自己就很會賺錢，所以男友當然要找旗鼓相當的。

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