英國票選哪行業人士最懂接吻　「它」竟爆冷勝出　最糟5強亦出爐

英國約會網站「Plenty of Fish」針對2,000名民眾調查，覺得哪個職業的人是最好的接吻對象，哪個職業的人接吻印象最差？令人驚訝的是，被票選出來最好的接吻者竟然是會計師，且領先於醫生、護理師與工程師，讓人意外會計師不是只是大家所認為的「無聊的算盤」。



根據《每日郵報》報道，大約有55％的受訪者表示，他們目前的伴侶並不是他們認為的最好的接吻對象，有11％的人則表示，他們目前的伴侶是最好的接吻對象。

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報導中受訪者37歲的克萊兒（Claire Hunter）表示，自己在夜店遇到會計師克里斯後，兩人就結婚了。克萊兒說：「我記得我們兩個一起跳舞，進而發展下一步，而這會是我一生中最好的吻，在那之後這成了我們的習慣」。

約會公司的調查數據顯示，他們票選出來最好的接吻對象前五名職業分別是，第一名為會計師、第二名則是醫生與護理師、第三名為工程師，再來則是教師，第五名則為服務生與或廚師；而被選為接吻經驗最糟糕的前五名則有，公務員、銀行員、律師、地產代理商或是IT產業員工。

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