扮後生「埋堆」卻只愛談私事？　有種中年女同事總是令人感困擾…

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-03 07:30

在你的職場裏頭，有沒有那種非常讓人頭痛的女性，「為甚麼明明都已經幾歲了，個性還是那麼麻煩？」「正常人不會幹出這種事吧？」之類的，做了很不像話的事情而被周圍人指責？

職場白目女性的3大特徵，你身邊有人符合嗎？（點擊了解）：

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例如，會理所當然似的參加以年輕人為主體的飲酒會，聊天時還會以自己為中心、把自己當成主角，甚至把私事帶到職場裏去、自尊心很高但卻沒有甚麼工作能力……談不符合自己年紀的戀愛，然後連一點結婚的打算都沒有，諸如此類……

「明明一把年紀了，為甚麼一點常識都沒有？」被周圍的人這樣嫌棄的女性，年輕的時候究竟是甚麼樣子呢？一不小心的話自己也可能會變成讓人頭痛的白目大嬸呢，為此，小編特地深入研究了一下這些潛在麻煩女性的特徵。

1. 家裏很有錢

家裏很有錢，被當做所謂的「大小姐」來養育、一直被寵着長大的話，很容易就會變成離經叛道的女人喔！因為是一直被捧在手心裏長大的，可能就連原本大家都應該會知道的常識，她卻也一點也不懂呢！

年輕的時候別人可能會說她「因為某某某很自然嘛~」，隨着年齡的增長，漸漸地就會被別人在背地裏說「那個人真的很沒常識呢！」。

2. 對自己評價過高

不知道為甚麼，令人感到困擾的女性，一般都會對自己抱有極大的自信心。比如說「這個工作只有我能做得了」、「我的戀愛技巧非常厲害」等等，總之，好像不管甚麼事、在甚麼領域，她都能自我感覺良好。

另外，這樣的人，雖然有些人的確是全才，但大部分人只是太過迷戀自己而已。年輕的時候學不會謙虛的話，以後可能變得非常糟糕呢！

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3. 年輕的時候非常可愛，很受歡迎

這種意見還蠻常聽到的，很多人都說長相甜美可愛、很受歡迎的女性很容易就會變成潛在的麻煩大嬸呢！「的確如此，想想身邊那些人家都不想跟她打交道的、上了年紀的女性，仔細看看的話，年輕時都很可愛呢……」，可能很多人都有這種印象呢。

之所以會這樣，是因為她們年輕的時候老被阿諛奉承，所以自然而然地認為「即使我上了年紀，他們肯定也會討好我的吧~」。

年輕的時候也就算了，一旦上了年紀，可就再也沒有美麗的外表和青春來為這種人掩飾她內心的不足了。「難道我也是潛在類型的麻煩阿嬸？」如果你為此而感到不安的話，就好好審視一下自己平時的舉動吧！

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