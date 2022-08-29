大誤會｜老闆隨手吃掉下屬「零食」　原來是狗糧　後續故事超尷尬

職場上的尷尬事，你見過多少？在開會時放屁、說公司壞話被老闆發現、訊息發錯群等等，尷尬程度都比不過接下來的故事！



小紅書博主小花生哎近日發文向廣大網民們求助，標題寫道：「老闆不小心吃了我的狗糧」。你以為這裏指的狗糧是情侶撒的「狗糧」嗎？不不不~ 是真的狗糧啊！

亂將狗糧放在辦公室枱面，誰也估不到會出事吧！😂（按圖了解）

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事情是這樣的，她原先把這罐裝得滿滿的狗糧放在桌上，是打算下班後到朋友家時，給朋友的柯基試吃的。沒想到，她上個廁所回來，發現老闆和同事在旁邊邊聊天邊吃着這罐狗糧。看兩人吃得那麼香，博主也不知道該怎麼做，於是發文向網民們求助：「我要告訴他們這是狗糧嗎？真的是離了個大譜，雖然我知道長得是有點像小餅乾，但這……」

這個荒唐的故事迅速引起網民熱議，還登上了微博熱搜，網民紛紛留言表示：「後來老闆嚐遍天下所有的小餅乾都找不到那個味了」、「我覺得你不要說比較好」、「告訴他！讓他和狗一起吃！」、「吃了我的糧，以後就是我的狗了」、「能吃半瓶說明挺香的」、「不問自取的下場」等等。

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有許多網民非常好奇這件事的後續發展。於是，博主在2天后帶來了事件後續！她說，由於此事登上微博熱搜，因此公司同事們都看見了，估計老闆也看到了，但沒有說什麼。她繼續寫道：「只是我來上班的時候發現，公司多了一個放零食的地方，說是之後零食都放這……」，簡直尷尬得可以用腳趾摳出三室一廳了~

網民看了後續還調皮地留言寫道：「你還是把狗糧放在這裏（公司放零食的地方）」，也有網民很好奇老闆在得知真相後的表情，想當然老闆當下的心情會是「五味雜陳」吧？

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