好老細｜事事微管理下屬難放膽發揮　上司懂這3點證明他跟得過

今時今日的世代，對於傳統工作模式已然產生抗拒。作為老細高層的，與其站到對岸指罵，倒不如迎合大趨勢，調節管理模式。

今天半宅職薯就和大家分享讓下屬覺得「打自己工」的心得，希望能為各位帶來啟發。



讓員工有「打自己工」感覺

工作可以籠統的分成兩個極端：作為老細的承受蝕錢風險，卻擁有最大的肉身自由；作為食物鏈最低層，受人差遣的小薯，沒有蝕錢風險，卻幾乎沒有肉身自由。

在上述兩個極端之間，存在一個空間，就是讓奉行責任制的員工「打自己工」：接受老細高層指令，然後自己尋找或者調配資源，自行分輕重緩急安排時間表，目標在指定日期完成高質素的功課。

這一類能享受「打自己工」感覺的員工，既享有莫大工作彈性，又無須承受蝕錢風險，更能一展所長，發揮自己的潛能。

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為工作成果負責，工作質素更高

經驗告訴我，對於那些對自己有要求的員工來說，愈是給他們發揮空間，愈能為我帶來驚喜。

大家應該聽過一句說話：「如果你請的員工不是比你更優秀，那麼你便請錯人了！」

我對這說法十分贊同。而既然員工比自己更優秀，那麼不必要的規管，便等於限制他們的發揮空間。

而對於這些有責任感的員工來說，他們所交的每一份功課，每一項project，都好像他們的親生baby，一定會希望自己的功夫做得好，見得人，享受當中滿足感。

員工享受到工作滿足感，老細又得到超出預期成果，不是皆大歡喜嗎？

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確保工作質素是一種藝術

看到這裡，大家一定會說：「世事沒有你說的那麼理想啊！總有人濫用自由度的！」

在放手讓員工享受「打自己工」感覺的同時，老細高層也需要施行一些措施：

（一）增加透明度

這裡說的透明度，不是單單增加老細高層工作透明度，更加是讓員工之間互相了解對方的工作成效。「人要面，樹要皮」，自己的功課代表自己的能力，所以通常大部分員工都不會hea做的。

（二）自己攤子，自己負責

老細高層必須推行「自己攤子，自己負責」的遊戲規則。當員工知道自己求其hea做的爛攤子，最終都須要由自己「執手尾」的話，自然會打從開始便落足心機，確保不出亂子。

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（三）用人唯才

那些能夠享有「打自己工」感覺的員工，本身必須是人才。要是讓一個水準平平的員工自行安排工作，那麼很大機會令他們感覺迷失，感到更大壓力。

結語

做生意的老細，和打工的員工其中一個最大分別，就是老細制約於風險，員工制約於上司。讓員工感覺「打自己工」，就是讓質素高的員工得到釋放，讓他們在安全的環境底下，自發的為公司帶來最大的貢獻。

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