超神準！日本職場心測：現在是換新工的好時機嗎？3秒測出好前程

待在同個工作環境久了，職場人們或多或少對工作難免感到倦怠、想追求更理想的薪資收入，尤其看著前同事轉職後，工作發展越來越好的時候，你是否也有想轉職的念頭呢？在換與不換工作之間猶豫的你，總是有轉職的想法，卻又怕現況不是換新工作的好時機？



以下花3秒時間直覺選圖，立即測出你「轉職的最佳時機」，一起來測驗看看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

問題：當你一個人帶著餐盒來到小山丘野餐的你，會直覺坐在哪個位置吃午餐？



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選好了嘛？往下看解答吧！

選「A」的你：穩定現況、多充實自己

選A的你，將現有的工作再持續穩定一段時間會更好，如果想追求夢想的職場人，可以先多充實自己、等收入更穩定過後，才能成為副業、追夢的基礎，從中獲得生活成就感！

選「B」的你：不急著轉職、思考嚮往的工作環境

選B的你，轉職的運氣來了！但現況並不用強迫自己一定要轉職，首要步驟建議先改變你內心的想法，而非立即採取行動，簡單來說，職場人們務必先思考自己嚮往的工作環境、未來的期望，找出自己真正想做的，轉職自然而然會更有方向！

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選「C」的你：能幸運轉職、副業或許帶來更多收入

選C的你，能幸運換到好工作，轉職後得到的收穫將比當初想像來的更多，不過除了嘗試挑戰新的工作環境，也可以了解自己真正理想的賺錢方式，建議現況也可以利用「副業」來賺取額外收入，慢慢摸索成為新事物也是個好主意！

選「D」的你：轉職的好時機、有機會迎接更好的工作

選D的你，轉職的最佳時機就是現在！目前的你，不論是工作能力或是心態上，都已經準備好邁入下一份工作，當你辭掉現在的工作，將會得到不一樣的成長機會，編輯也建議準備好一切再轉職，務必先考量到自身的工作能力與積蓄，是否能夠應付下一份新的挑戰，千萬不要一股腦衝就隨意找了個自己不合適的工作！

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以上是這次的「轉職最佳時機」的心理測驗，不管結果如何，職場人們還是要遵循自己內心想法，並把現實和理想層面綜合思考，祝福大家轉職順利！

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