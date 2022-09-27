轉工｜為加人工辭職除笨有精？除忠誠印象外　「一狀況」易被解僱

根據全球最大商務社交網站 LinkedIn 2022年發表的最新研究，全美 LinkedIn 用戶在 2021 年轉換工作比例達 37%，尤其以 1997 年後出生的 Z 世代比例最高，更有 25% 計畫在未年 6 個月轉換跑道。



而求職網站 CareerBuilder 也發現，Z 世代員工平均每個工作就職時間只有 2 年 3 個月，而 Y 世代（25 到 40 歲，差不多是台灣所謂的七、八年級生），則平均只比 Z 世代在崗位上多待 6 個月；相比之下，年紀較長的 X 世代（41 到 56 歲）平均就職時間則長達 5 年，而嬰兒潮世代則是 8 年。

光是今年 4 月，美國上班族就有 400 萬人辭職離開工作崗位，只比 3 月的 450 萬人略少，而且預計有更多人因追求高薪、彈性上班或各種挑戰等，而跟上這個潮流。

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大離職潮下頻繁跳槽，仍要小心「後遺症」

一位年僅 25 歲的工作者漢娜·威廉絲（Hannah William）雖然進入職場僅 3 年，但光 2019 年她就轉職達 5 次之多。她接受 CNBC 採訪時表示，「現在是大離職潮年代，大家都爭相跳槽，我以前這樣做，以後也不排除這樣做！」「求職市場正熱，現在轉職可以拿到比較好的薪水福利！」

雖然頻繁跳槽在這個年代不稀奇，而在同一單位「從一而終」的工作文化也不復見。但專家認為，頻繁跳槽可能在未來求職面臨後遺症。 金融科技公司 Relay Payments 人資長艾米·齊瑪曼（Amy Zimmerman）認為，頻繁跳槽對資方傳遞出 2 個負面信號，第一，此人可能缺乏忠誠度；第二，此人可能缺乏毅力，一旦遭遇困難，很可能一走了之。

頻繁跳槽對很多年輕求職者的誘因是，相較待在同一公司，很可能在短期內大幅增加薪水，像威廉絲的薪水就是她第一份工作的 3 倍。

但齊瑪曼認為，工作者頻繁轉職帶來的短期利益，不值得用個人長期的職涯風險去交換。跳槽前，還是應該仔細考慮幾件事：

1. 履歷表的空窗期太長

如果每個工作都能無縫接軌，則企業可能會認為應徵者在就業市場十分搶手，但如果每次中間都有一段空窗期，那就會讓公司質疑，應徵者會不會工作一有問題就離職走人。

2. 有些僱主不在意轉職經歷，但有些會

有些僱主可以對求職者的轉職紀錄睜一隻眼閉一隻眼，畢竟要是不小心進入與自己價值觀不合、或是職場文化不友善的公司，果斷離開也是明智之舉。但應徵者若是轉職得太過頻繁，可能會被僱主懷疑，這個人要不就是判斷力很差、要不就是動機異常，甚至可能被質疑工作倫理是否有問題。

3. 頻繁跳槽無法長久

職涯教練雀兒喜·傑伊（Chelsea Jay）認為，不斷跳槽其實很讓人疲憊，是無法持久的。她鼓勵求職者，藉由跳槽來自省與探索自我，找到未來 2 到 5 年可以安身立命的地方。齊瑪曼建議，「如果你是個具有企圖心、但又容易感到無聊的人，建議能夠選擇一個適合自己，且充滿多元成長機會的公司，以滿足你的成長需求，」

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頻繁跳槽的另一個隱憂：企業「後進先走」的資遣原則

另一方面，頻繁跳槽其實存在風險，特別是在經濟不景氣、大環境劇烈變化的年代，反而讓經常轉職者暴露在被裁員的風險。

職涯專家亞曼達·奧古斯丁（Amanda Augustin）警告，部分企業在資遣政策上向來遵循「後進先走」（last in, first out），因此當人力需要縮編時，資淺的員工往往先行遭殃。 因此，上班族在轉職前，最好評估自己所在的產業是否適合頻繁跳槽的策略，真要跳槽時，最好也選擇較不受景氣影響的行業。

齊瑪曼建議，轉職的最佳頻率應為 2 至 3 年，這讓員工有足夠時間展示他們對工作的忠誠度，而任仕達集團（Randstad）星馬地區執行長傑亞·達斯（Jaya Dass）則建議工作者至少在同一份工作待 18 個月以上，如果能做 3 到 5 年則是「非常棒的」。

達斯表示，同一項專案，知道如何做 1 次與做 10 次是截然不同的概念，這與知識無關，而是內化程度的問題。各種變因、合作對象的不同，都會讓一個專案的發展有所不同，而這些變數也幫助個人在決策思考的進化，這些都不是經常跳槽的人能夠學到的經驗。

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