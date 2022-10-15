職場OL必學6款編髮造型　搭配西裝添氣質　善用絲巾顯法式優雅

西裝可不是男性的專屬穿搭，其實女性穿起西裝效果非常迷人，能展現幹練帥氣，又能散發時尚魅力，連趙露思身穿西裝外套參加頒獎典禮，頭髮也是用珍珠髮夾盤起，隨性慵懶又不失氣質。



小編整理6款搭配西裝的髮型，只要掌握簡單綁髮步驟，讓你秒變自信OL女神喔！

工作關係總要穿正裝的OL們，想在外形上更知性顯氣質？必學以下6款法式編髮造型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 韓系低馬尾

不用2分鐘就能快速上手的韓系低馬尾,，超適合早上想睡比較晚的姊妹喔！先將頭髮分成三束，兩邊少、中間多，接著將中間的頭髮綁起來，旋轉兩邊的頭髮，交叉繞到中間髮束的下方，將兩束綁成一束。最後，將頭髮拉出蓬鬆感，既能修飾臉型也能營造出自然的視覺效果。

2. 慵懶低丸子

左右各取一些頭髮綁起後，往內翻一圈，接著將全部的頭髮向上對折綁好成一個半丸子，剩下的髮尾用小橡筋綁起後外翻，扭轉一圈套進丸子裡，最後將整體拉蓬鬆，就完成溫柔慵懶的低丸子髮型。

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3. 知性紋理感低馬尾

喜歡低馬尾有多樣變化的姊妹，可以試試這款綁完自帶紋理的髮型喔！從中間頭頂取出2/3頭髮用小橡筋綁起，剩下的頭髮分成兩份，分別放到扎好的低馬尾側邊開出的小洞，最後在用髮圈將全部頭髮綁起，再將交叉的髮束拉出紋理感，並將頭頂拉出蓬鬆圓潤感，氣質低馬尾就完成囉！

4. 仙氣公主頭

左右各取一些頭髮綁起後，向內翻兩圈，接著往上翻出一點髮束，沿著左右兩旁拉散，最後拉緊髮圈完成仙氣公主頭。小編要提醒，因為這款髮型，在沿著左右兩旁拉散時，比較容易讓原本固定的髮束散亂，所以要特別注意在翻出來時，收緊髮圈，才能擁有完美髮型喔！

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5. 優雅絲巾低馬尾

第五款善用絲巾編髮，創造不同風格。從中間取出2/3頭髮用小橡筋綁起，剩下的頭髮分成兩份，下一步將絲巾跟兩邊的頭髮交叉綁起後，接著旋轉一圈讓扎好的低馬尾放進洞中，最後依照平衡來弄蓬鬆髮型。如果絲巾與頭髮交叉綁起時，容易鬆掉的話，可以利用小黑夾先固定絲巾，再繼續編髮的動作喔！

6. 法式浪漫盤髮

最後一種是最常見的髮型，連趙露思都曾綁過喔！將全部的頭髮抓成低馬尾，順著旋轉往上扭，髮尾向內扣藏著，用鯊魚夾將它固定住。小編推薦可以選用帶珍珠款式的鯊魚夾，點綴一下髮型。

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