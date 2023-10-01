連快餐廳也寧請中年人？事主不忿年輕人沒機會　網民卻跟他唱反調

「現在年輕人難找工作了」！各行各業陷缺工潮，但有網民近日分享，面試處處碰壁，感覺工作機會都「被中高齡人士霸佔」了。他向其中一間店詢問，得到的回覆是「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60到70分」，讓他感到不服氣。但



大量網民就出面證實，真的許多年輕人存在着問題，難怪很多超商、餐飲業等都愛用中高齡人士。

究竟是中老齡人士在搶飯碗，還是年輕人的競爭力不足？（按圖了解）

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一名網民在「Dcard」發文透露，最近找工作發現那些不用技術性的工作，例如：餐飲、清潔、保安、服務業等，完全都被中高齡人士霸佔了。自己25歲面試這些工作都被打槍，真的很好奇為甚麼不被錄取，「是我有哪裏不好嗎？」

於是他問了之前面試過的一家快餐店經理，對方指出，店有中高齡也有年輕人，從店裏包含總公司都有觀察到一個現象，就是中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60到70分，並反問「如果你在我這位置你想用誰？」

事主不解，「你們不能對年輕人有刻板印象吧？」對方再表示，所以也不是完全不用年輕人，只是比例少。而且中高齡的穩定性跟學習態度，都比年輕人要來的好帶，這就是為甚麼比較喜歡中高齡的原因。對話結束後，事主感嘆，只能說現在工作已經不好找了，又被這些中高齡搶佔，真的要努力提升自己，不要當只能去找這些基層工作的人。

文章一出，有網民就直白翻譯：

．「老的夠奴，年輕的不夠奴」

．「任勞任怨，翻譯：奴隸、好配合加班，翻譯：願意當奴隸、可以上班16小時，翻譯：我願意為公司做到死」



但不少人分享現況：

．「有位中年人告知我家人說快餐店已不想請年輕人了，經常無故缺席、遲到、早退，所以改聘請比較穩定的中年人」

．「家附近便利商店的店員有8成都是中年人」

．「我85年次的，現在是個小主管。現在待的公司以前其實很喜歡用新鮮人， 但今年發現很多新鮮人面試失約、工作沒有責任心、教學愛聽不聽、自作主張、遇到問題不願意提出來，所以我們面試後來只約有工作經驗的，到現在大家都很穩定，工作氣氛也很輕鬆」



許多網民也認同：

．「雖然我沒待在餐飲，我覺得他講的有些是事實，很多都很草莓然後又自視甚高」

．「工作明明很好找，一堆年輕人吃不了苦，覺得太累就直接辭職，整天喊找不到工作，難道工作會來找你嗎？自己不努力吃苦怪東怪西」

．「我說真的，有些年輕人在大學期間太爽太散漫，才會養成很多不良習慣」

．「老實說，年輕人確實太不穩定了，可能過了一個階段就換工作，老員工才剛教會新員工可以獨當一面，新員工就跑了。如果我是老闆還真的會比較想用老實的中年人」



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