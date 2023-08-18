恐怖上司｜準時返工的人花紅分最少？事主得悉真相嚇到拒絕報到

好上司帶你上天堂，壞上司讓你進病房，健康是人最大的財富，不良的公司體制，對身心影響巨大。有的公司文化，透過看員工願不願意自動加班，在不在乎加班費等手段，評估一名員工對公司是否忠誠，這樣的惡性「潛規則」越來越多人趨之若鶩。近日就有網民在網上分享，被面試上司直接告知，不提早上班，就可能讓年終堪慮，讓她嚇得直呼「找個理由不去報到了」。



這樣強勢而刻薄的上司，應該不會容易相處吧！（按圖了解）

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一名網民在網上回顧面試經驗，他分享「之前面過一家公司面試上司直接告知，他都提早一小時上班，其餘同事也都上班前半小時左右就會到，只有一個接近上班時間才會到，上司說法感覺那個準時打卡的年終堪慮，後來就找個理由不去報到了」，整個面試過程讓他非常傻眼，因此發文問大家「遇過最爛的公司內規是甚麼？」

貼文一出許多網民分享工作的「鬼故事」：

．「強制早上七點半開會但是完全沒效率」

．「8點上班，但7點40常態開早會」

．「勞工法例很好用，沒符合就勞檢啊！不用這麼奴，上司這樣要求，還真以為自己是資方？」

．「準時上班的人考績堪憂，這個真的很X因為沒觸法不能檢舉」

．「我從出社會就一直做不符合勞基法的」

．「請病假不照勞基法扣薪，各種凹各種爛公司，要求特休不能休周五周一」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼知道主管人好不好？他面試時聽到這1句話，秒判斷爛公司「直接不報到了」】